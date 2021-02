Ideas para un San Valentín perfecto sin salir de casa

En el último año, debido a la pandemia, los gestos más pensados, los detalles y el compartir más cercano, han cobrado una gran relevancia; estar en casa nos ha impulsado a ser más creativos en todo sentido, por lo que las medidas de distanciamiento social ya no son impedimento para celebrar los afectos. Ahora es el mejor momento para conmemorar el amor y la amistad, G-SHOCK lo sabe y te propone ideas infalibles para no pasar por alto este día y sorprender a quien más te importa con un detalle inolvidable.

A propósito del Día de San Valentín y pensando en aquellos que buscan un lindo obsequio que simbolice la unión, la línea de relojes resistentes a impactos de Casio presenta su Lovers Collection, dos sets tan inquebrantables como el verdadero amor: el LOV-20A-7A , con un reloj de caja esférica para él y para ella en color blanco como símbolo del amor puro y detalles en oro rosa, y el dúo LOV-20B-4D , diseñado en colaboración con el artista neoyorquino Curtis Kulig, dos modelos cuadrados en rojo brillante con el icónico mensaje de Kulig «Love Me» en el marco de la pantalla y la correa. Ambos pares pueden adquirirse en línea en las tiendas autorizadas en Panamá.

Sin duda los detalles son mucho más que un obsequio, no dejes pasar esta ocasión y lúcete con alguna de estas ideas para celebrar con un momento perfecto este día tan especial:

1 Maratón de películas. Organiza una noche de películas con tu pareja, hagan una lista cada uno con todos esos títulos que han querido ver y aprovechen esta ocasión para ponerse al día con lo mejor del séptimo arte, incluyendo las elecciones de ambos. Planeen un divertido menú de snacks hecho en casa o pidan su comida favorita a domicilio y disfrútenla en pijamas. Incluso pueden realizar trivias en torno a las películas que estén viendo, retarse y divertirse con las respuestas, un poco de competitividad lo hará más emocionante.

2. Una cena para dos, a la distancia. Si no puedes estar junto a esa persona especial cara a cara en este día, puedes preparar una mesa romántica virtual a la luz de las velas con una comida espectacular, así tendrás tu momento para compartir junto a quien acelera tu corazón con tan solo una videollamada. Consiéntele con su plato favorito y todo lo que necesita para la cena en una caja que llegue hasta la puerta de su casa; si quieres incluir un detalle único que puedan usar a juego, sorpréndele con el set Lovers Collection de G-SHOCK que vaya con su estilo.

3. La sorpresa perfecta. Si lo suyo son los detalles, emociona a esa persona especial con un obsequio sorpresa con el cual pueda rememorar cada uno de los momentos que han vivido juntos. Coloca en una caja decorada los mejores recuerdos y deja volar tu creatividad: fotografías de un viaje o una cita, entradas a un concierto al que fueron, sus dulces y bebida favorita, una carta, etc. Si quieres incluir un regalo dentro de esta caja de recuerdos, cúbrelo con confeti o papel decorativo para que no se lo espere. Envía la caja a su casa y agenda una videollamada para acompañarle a descubrir cada ítem.

4. Conexión en detalles. Si a ti y a tu pareja les gusta estar combinados y comparten un estilo similar, puedes obsequiarle algo que además de usar a la vez, sea una pieza práctica, útil y que le acompañará en todo momento, como es el caso de relojes a juego. Puedes adquirir los modelos LOV-20A-7A o el LOV-20B-4D de G-SHOCK que serán un regalo compartido y ambos podrán disfrutar. Su resistencia a impactos y al agua hasta a 200 metros, lo hacen la pieza perfecta para llevar a todos lados, incluso en las aventuras y lugares más extremos, no olviden llevarlos a sus próximas vacaciones.