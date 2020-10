¡INCmty está a punto de despegar! Emprendedores se conectan para romper paradigmas

Se integran al line-up panelistas de primer nivel como Richard Saul Wurman, creador de las conferencias TED; y Terrel Owens, uno de los mejores ex jugadores de la NFL y actualmente emprendedor.

Este año se conectarán alrededor de 200 expertos y speakers para brindar inspiración y conocimiento de primer nivel a los participantes.

(30/Oct/2020 – web) México.- Con speakers de primer nivel que enriquecerán el line-up y una sólida apuesta por impulsar y dar visibilidad al ecosistema emprendedor, todo está listo para el arranque de INCmty, el festival de emprendimiento con mayor prestigio e influencia de América Latina, que se realizará del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, por primera vez de forma 100% digital desde su primera edición en 2013.

Bajo el eje rector este año de Digital inclusion & Sustainable future, INCmty se ha consolidado como una plataforma que brinda un “boost” de inspiración y conocimientos para emprender, invertir y construir; es también un llamado para re-inventarse, re-aprender y llevarse herramientas para revitalizar al ecosistema emprender; y una ventana para hacer networking y construir una comunidad internacional.

Digital inclusion se enfoca en la reducción de la brecha digital, un reto que se ha visto amplificado y evidenciado por la situación mundial actual. Sustainable Future considera que, para lograr esta inclusión, se debe diseñar un futuro sostenible a través de la generación de soluciones innovadoras y éticas.

Las y los emprendedores que serán parte de esta experiencia única podrán acceder a conferencias de líderes destacados, como son:

. Brian Halligan, cofundador & CEO Hubspot, creador del inbound marketing

. Richard Saul Wurman, creador de TED Conference

. Terrell Owens, exjugador estrella de la NFL y miembro del Salón de la fama

. Mariate Arnal, directora de Stripe en América Latina

. Jill Popelka, presidenta de SAP SuccessFactors

. Jacob Pace, CEO de Flighthouse, el MTV del futuro en TikTok

. Gonzalo Alonso, futurólogo y transformador digital en América Latina

. Mark Esposito, cofundador de Nexus FrontierTech

. Jacob Morgan, autor y futurólogo, fundador de The future of Work University

David Garza, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, reiteró el compromiso de la Institución por consolidarse como una casa de estudios con las tres Íes: Investigación, Innovación e Internacionalización, a pesar de los retos que ofrece el escenario actual. “Las universidades que tienen mejor impacto son aquellas que además de la docencia y la investigación logran formas de vinculación para impulsar a aquellos que están emprendiendo y contribuyendo al desarrollo del país. El Tec refrenda su vocación emprendedora, que es parte de su ADN, en estos momentos donde es vital tener en mente que los tiempos desafiantes constituyen grandes oportunidades para el emprendimiento”.

Se estima que en México más del 50% del PIB proviene de las pequeñas y medianas empresas, las cuales enfrentan un escenario desafiante en este 2020. Por ello, INCmty se consolida este año como un escaparate de ideas para acelerar y conectar a las y los emprendedores, a través de plataformas y retos como INC Accelerator y HEINEKEN Green Challenge, INC B-Challenge, INC Prototype y el premio Health Innovation Award.

Rogelio de los Santos, presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tec de Monterrey y presidente de INCmty, hizo un llamado a los emprendedores a sumar esfuerzos para enfrentar los retos que el escenario actual ofrece, haciendo uso de la resiliencia y la capacidad de adaptación como banderas. “Estamos ante el escenario perfecto para reconfigurar nuestro mindset y generar planteamientos nuevos para descubrir formas innovadoras de operar como seres humanos y como actores económicos que generan desarrollo y bienestar”.

Por su parte, Josué Delgado, director de INCmty, anunció algunas novedades de esta edición: “Reinventamos los retos para emprendedores, de la mano de organizaciones como el Banco Mundial y HEINEKEN; asimismo, estamos estrenando un blog que se alimentará de la mano de expertos, y por supuesto es un espacio para recibir colaboraciones. Además, como será totalmente digital, se habilitará una novedosa plataforma para que los asistentes no se pierdan las ponencias”. El directivo enfatizó la importancia de mantener unidad en la comunidad emprendedora para enfrentar juntos los desafíos y seguir generando derrama económica y social en el país.

La octava edición de INCmty contempla cinco summits, y cada uno se desarrolla por día del 2 al 6 de noviembre. Así, durante toda la semana tendrás acceso a contenido en vivo, fireside chats, conferencias on demand por summit, sesiones de Q&A, entrevistas, lanzamientos únicos, good news, giveaways y trivias, entre muchas otras sorpresas. Comienza a armar tu agenda desde hoy:

. Lunes 2: Business Hack Summit. Facilita recomendaciones, experiencias y herramientas con potencial económico que se traduzcan en modelos de negocio generando valor al crecimiento de ideas y emprendimientos.

. Martes 3: Sustainability Summit. Propone soluciones innovadoras en desarrollo sustentable para afrontar el cambio climático, recursos sostenibles y favorecer el empoderamiento económico.

. Miércoles 4: Emerging Technologies Summit. Explora los avances tecnológicos que están revolucionando el futuro, impulsando los negocios y cambiando la forma en que operamos en el mercado.

. Jueves 5: Digital Inclusion Summit. Propone la accesibilidad e innovación en igualdad de condiciones, desde una perspectiva inclusiva con soluciones para un mundo equitativo.

. Viernes 6: Human Growth Summit. Explora la forma de cuidar y mejorar la calidad de vida a través mejores prácticas para el desarrollo del ser humano y la superación de sus limitaciones.

El Tecnológico de Monterrey refrenda su compromiso con la comunidad emprendedora de México y de América Latina para seguir generando iniciativas innovadoras que impulsen, promuevan y den visibilidad al talento de quienes generan ideas innovadoras que están siendo parte del cambio que nuestras sociedades requieren.

Fuente/Foto: Alterpraxis