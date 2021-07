Latinoamericanos se alejan de los medios tradicionales para informarse, redes sociales ganan terreno

● La televisión es el medio menos afectado, ya que un 93% de latinoamericanos ve las noticias en la televisión al menos una vez a la semana y un 48% lo hace todos los días.

● En cuanto a informarse, Facebook es la red social más fiable a nivel regional con un 27%, seguida de Twitter con 23% y la plataforma YouTube con 18%.

(30/Jul/2021 – web) Panamá.- La galardonada agencia Sherlock Communications publicó el Informe de Consumo de Medios en LATAM 2021, que encuestó a más de 3 mil personas en Latinoamérica para conocer sus preferencias para informarse y analizar los cambios que se han dado en el consumo de noticias y confianza en las diferentes plataformas y personas.

Este año, el informe también incluye un análisis especial sobre la inclusión, con especial foco en grupos de la sociedad que generalmente son marginados en los medios tradicionales, esto con el objetivo de buscar buenas noticias que informar.

Uno de los principales cambios que se ha podido notar en el informe, es que menos personas consumen las noticias en versión impresa, sea periódicos o revistas. Uno de cada cinco latinoamericanos en la encuesta nunca las lee, aunque el 77% lo hace por lo menos una vez a la semana.

En el caso de la radio, el 25% no escucha las noticias por dicho medio, aunque uno de cada tres habitantes de la región escucha los noticieros por lo menos una vez al día. Los argentinos son los que menos se informan por la radio (28%). Los oyentes diarios de noticias por radio disminuyeron en todos los países excepto en dos: Brasil y Perú, que registraron aumentos del 14% y el 3% respectivamente.

El medio que ha sido menos afectado fue la televisión, donde el 93% de los encuestados ve las noticias en la televisión al menos una vez a la semana, un 48% lo hace todos los días y un 19% consume noticias televisivas más de una vez al día. Asimismo, la televisión es la fuente más confiable según 5 de los 6 países participantes, seguido por los sitios de noticias online y los blogs, alejados de los medios impresos.

Grupos excluidos no se sienten representados en los medios

Como parte del informe de Sherlock Communications, también entrevistó a varios activistas de grupos excluidos de América Latina. Representantes de las comunidades indígenas, las mujeres, los discapacitados y la población LGBT+ han sido parte de este reporte.

Mariana Iglesias, editora de género de Clarín en Argentina, dijo que hay una falta de representación en los medios. A pesar de que las mujeres representan la mitad de la población de Argentina, dijo que “continúan viviendo situaciones de desigualdad histórica que no han cambiado”. También señaló que se necesita hacer mucho más para lograr una representación equitativa en los medios de comunicación para las mujeres, los grupos LGBT+, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los que viven en la pobreza.

El socio gerente de Sherlock Communications, Patrick O’Neill, dijo que los grupos de medios deben prestar más atención a ciertos grupos de la sociedad y evitar una mayor exclusión. “Podemos ver en los datos que las personas en América Latina se están alejando de los medios de comunicación tradicionales hacia plataformas comunitarias. A muchos periódicos y emisoras les falta ver más allá. Al excluir a ciertos grupos, o al no incluirlos deliberadamente, esencialmente están dando la espalda a un gran número de consumidores”, dijo.

Las redes sociales y personajes son los más confiables

Además, en el estudio se puede notar que Facebook se considera la plataforma de redes sociales más fiable para las noticias, con una media regional del 27% que la selecciona como su fuente de noticias más confiable (38% de Peruanos prefieren Facebook, junto con el 33% en México y el 27% en Argentina).

Por otro lado, los políticos son la fuente de información menos confiable en América Latina. Un 70% de los encuestados en Latinoamérica señalan que no confían o confían muy poco en los políticos de sus países. Por otro lado, tres de cada cuatro personas confían o confían completamente en que los periodistas informan con la verdad. Los brasileños, colombianos y mexicanos son los que más confían en los hombres y mujeres de prensa.

Por su parte, los científicos son la fuente de información más confiable para las personas que viven en América Latina y el 88% dijo que «confía» o «confía completamente» en lo que dicen los académicos.

El Fact Checking como hábito de los latinoamericanos

El 93% de los latinoamericanos dijo que ante la duda, verifica la información y las noticias que ve en las redes sociales antes de compartirla. Además, según los encuestados, cuando sospechan que una noticia puede ser falsa, más del 32% dijo que realiza una búsqueda rápida en Google para verificar la información. Más del 5% dijo que hablaba con sus amigos cuando se encontraba con noticias dudosas, mientras que algo menos del 3% dijo que pedía a la gente en las redes sociales que lo verificará.

La verificación de los hechos en los medios de comunicación tradicionales fue la táctica preferida por más del 17% de los latinoamericanos, mientras que uno de cada tres latinoamericanos (36%) dijo que recurrían a las fuentes de información oficiales o a los verificadores de hechos (medios que realizan fact-checking) cuando tenían dudas.

“Explorando la evolución de los medios tradicionales y su alcance entre las comunidades excluidas de América Latina” está disponible para descargar en español en este link.

Información adicional

● En 2020, Sherlock Communications realizó una encuesta a 2,300 personas en América Latina. Este año, el tamaño de la muestra fue aún mayor. Más de 3,100 personas en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú participaron en el estudio de 2021.

● Un enfoque en los grupos excluidos en América Latina incluyó a los pobres, las comunidades rurales, las mujeres, los discapacitados, los grupos indígenas, las personas mayores y los grupos LGBT +, y el informe incluye entrevistas con activistas en varios países de América Latina.

● El informe de 2021 incluye encuestas exclusivas con residentes de la comunidad de favelas Morro da Coroa en Río de Janeiro, y con residentes de pueblos remotos a orillas del río en la región amazónica de Brasil.

● El 25% de los latinoamericanos no escuchan las noticias en la radio, una estadística que en gran medida no cambia con respecto a las cifras publicadas por Sherlock Communications en 2020. El mayor cambio interanual se registró en Colombia; en 2021, el 25% dijo que sí. no utilizar la radio como fuente de noticias, en comparación con el 18% en 2020.

Vía Sherlock Communications