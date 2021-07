MIVIOT rehabilitará 30 edificios beneficiando a 932 familias en Curundú

(24/Jul/2021 – web) Panamá.- Con éxito avanza el programa Recuperando Mi Barrio que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), que en esta ocasión contempla la rehabilitación de 30 edificios que beneficia 932 familias en los sectores No. 2 y No. 3, en el corregimiento de Curundú, distrito de Panamá.

Las autoridades del Miviot y colaboradores de la Junta Comunal de Curundú, acompañados de los representantes de al menos dos empresas contratistas, realizaron la visita-inspección de campo al sector No. 2 a los 14 edificios Salomón y Hortensia, así como a otros 16 inmuebles del sector No. 3 en el área de Transporte y Talleres, en Curundú.

El recorrido de campo fue encabezado por el director nacional de Ingeniería y Arquitectura del Miviot, Marcos Suira, en compañía de su equipo de trabajo y con la participación de los representantes de las empresas Indeco S.A. y Asocsa.

La inspección al área antecede a la reunión de homologación de pliego de cargos para la convocatoria al acto público No. 2021-0-14-0-08-LV-018536, para el suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para la rehabilitación de los 30 edificios de viviendas multifamiliares en el sector No. 2 y No. 3, en Curundú.

El precio de referencia del contrato para la rehabilitación de estas torres del complejo habitacional en Curundú es por el monto de 4 millones 799 mil 474 balboas y luego de la orden de proceder la empresa contratista cuenta con un plazo de 400 días para la culminación del proyecto adjudicado.

El director nacional de Ingeniería y Arquitectura del Miviot dijo que es el segundo pliego de cargos del proyecto Recuperando Mi Barrio para el remozamiento, restauración, reparación de paredes, escaleras, cambios de techos, resane, repello de aleros, fisuras, luminarias, limpieza, pintura y daños estructurales de los inmuebles.

Suira reiteró que el programa además de revitalizar las estructuras de las edificaciones, transforma el entorno de la comunidad y embellece áreas recreativas, parques y canchas deportivas, así como ofrece una mejor calidad de vida para los residentes de estos sectores populares.

Recuperando Mi Barrio, que nació en El Chorrillo se contempla desarrollar en los sectores de Llano Bonito y otras áreas de Curundú, Santa Ana y Calidonia, así como en Villa Lorena en Río Abajo, Tuira y Chucunaque en Panamá Centro y los distritos San Miguelito y Colón, donde el martes entregaron dos órdenes de proceder para rehabilitar 65 edificios por 19.3 millones de balboas.

La programación del proyecto contempla la rehabilitación y remozamiento de un total de 229 edificios, 141 multifamiliares en el distrito de Panamá, 17 inmuebles en el distrito de San Miguelito y 71 torres en la provincia de Colón, por un monto aproximado a 87 millones 697 mil 591 balboas con 72 centésimos.

Fuente/Foto: MIVIOT