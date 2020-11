¿Por qué invertir en libros y leer es lo mejor que puedes hacer en el «Buen fin»?

(17/Nov/2020 – web) México.- Las ofertas del «Buen fin» empezaron el 9 de noviembre y desde entonces la gente ya está pensando en lo que debe comprar. Hay que ser muy cuidadoso en la forma en que manejas tu dinero y no comprar productos o servicios que sólo se usarás una vez y nunca más se necesitarás.

La edición de 2020 del evento será totalmente digital y la ampliación de tres a 12 días dará más tiempo a los compradores para explorar alternativas en internet. Bajo ese contexto, se dice muy poco sobre el valor de los libros y la lectura como una sabia inversión a largo plazo.

En primer lugar -y lo que muchos ya saben- la lectura tiene varios beneficios para la salud, ya sea para reducir los niveles de estrés o para aumentar las capacidades cognitivas.

Maryanne Wolf, autora de «Reader Come Home: The Reading Brain in a Digital World», afirma que la calidad de nuestra lectura es un índice proporcional a la calidad de nuestro pensamiento. Además, deberíamos ver al acto de leer como algo positivo, divertido y valioso en todos los aspectos de la vida.

Por ejemplo, para las personas que tienen niños pequeños, leer en voz alta con ellos es una práctica que refuerza el vínculo emocional entre padres e hijos. Debido a que los libros están llenos de nuevas palabras, los más pequeños adquieren un vocabulario más extenso en menos tiempo.

Por otro lado, la base de la educación es la lectura. Leer continuamente ayuda a un estudiante de cualquier nivel escolar a adquirir un pensamiento crítico, ordenar sus ideas y mejorar su ortografía. Esto se refleja sin duda en mejores calificaciones.

Tampoco es un secreto que la buena lectura es fundamental para encontrar un trabajo. Muchas de las empresas con atractivos salarios evalúan a los candidatos con pruebas de comprensión de lectura, ya que esto mide su capacidad de resolución de problemas y la atención a los detalles.

En otro orden de ideas, parece que la lectura está en todos lados, incluso en los negocios. Warren Buffett, uno de los mejores inversores del mundo, confesó que gran parte de su éxito se debe a sus hábitos de lectura. Buffett señala que leer estimula habilidades analíticas y nos hace más consciente de las decisiones que tomamos.

Un mundo entero de posibilidades

Considera a la lectura como una pequeña inversión con beneficios rentables para ti y los que te rodean. Ahora que el Buen Fin te permitirá estar cerca de internet y de los servicios digitales, la mejor alternativa es Scribd, el servicio de suscripción de lectura que ofrece acceso a los mejores ebooks, audiolibros y artículos de revistas.

Con sus múltiples opciones de contenido, Scribd te permite profundizar en un ecosistema de conocimiento enfocado enteramente a la lectura. El servicio es un regalo ideal para ti o tus seres queridos que tengan hijos, que sean estudiantes, que busquen un trabajo o que quieran emprender con un negocio. La lectura es una herramienta para la capacitación personal y abre múltiples oportunidades.

