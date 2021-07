Presentan hallazgos del nuevo Informe Estado de la Región 2021

Hallazgos sobre desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana

• Incluye un estudio especial sobre los rápidos y profundos deterioros en la región centroamericana ocasionados por la pandemia: en mercados laborales, en nivel de ingresos de las poblaciones, consecuentes aumentos en el desempleo y la pobreza.

• Estudios a profundidad documentan que en el marco del Bicentenario de la Independencia de la mayoría de los países centroamericanos, la región atraviesa un sombrío panorama: la peor crisis en décadas.

(26/Jul/2021 – web) Panamá.- Los principales resultados de investigación del nuevo Sexto Informe Estado de la Región 2021 sobre la situación actual y los desafíos del desarrollo humano sostenible en Centroamérica y República Dominicana, se presentaron este jueves 22 de julio 2021, por medio de las plataformas Facebook Live y Youtube del Programa Estado de la Nación.

La presentación inició las 9 a.m. para los países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica; a las 10 a.m. en Panamá, y a las 11 a.m. en República Dominicana. Para observar la transmisión puede hacerlo desde: Facebook.com/EstadoNacion y youtube.com/EstadoNacion.

En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de la mayoría de estas naciones, el Sexto Informe Estado de la Región encuentra a Centroamérica sumida en la peor crisis en décadas. El desempeño reciente de la región y de República Dominicana muestra un panorama complejo. El Istmo logró algunas mejoras, pero ellas fueron muy puntuales e insuficientes para revertir los rezagos históricos y el deterioro de los últimos años en diversos ámbitos, especialmente en materia político – institucional.

El Informe también destaca que ante este panorama ya frágil y desfavorable, la llegada de la pandemia del covid-19 indujo rápidos deterioros en los mercados laborales, y en el nivel de ingresos de la población, con consecuentes aumentos en el desempleo y la pobreza. Los países, que ya tenían limitados márgenes de maniobra fiscal fruto de los elevados déficits, tuvieron que recurrir a un todavía mayor endeudamiento público para financiar las intervenciones necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria.

Para hacerle frente a esta situación, el presente Informe plantea que es tiempo de actuar, e insta a aprender del pasado, revaluar los activos con que cuenta la región y a no perder la esperanza, para, con la convicción de que la historia no está escrita, impulsar iniciativas concretas a favor del desarrollo humano y la democracia.

Esta nueva edición se enfoca en el estudio de la evolución de Centroamérica y República Dominicana durante el período comprendido entre 2015 y 2020, realizando un esfuerzo por incluir información del año 2020 y, en ciertos temas, inclusive del primer trimestre de 2021.

Los capítulos del Sexto Informe Estado de la Región abordan un panorama regional sobre la evolución en los principales indicadores demográficos, sociales, económicos, políticos y ambientales; así como un análisis y actualización de las tendencias del proceso de integración regional.

En la sección denominada: “Miradas a profundidad en el largo plazo”, se desarrollan temas como: variabilidad climática y desastres (1950-2020); conflictividad ambiental (1980- 2020); y los principales rasgos de la evolución política durante el periodo 1900-2018 en los ámbitos electoral, partidos políticos, corrupción, estado de derecho, poder infraestructural y soberanía del Estado.

Además, en el capítulo: “Miradas en profundidad sobre temas actuales”, se incluyen investigaciones novedosas en temas como: encadenamientos y redes productivas y de empleo, formación y educación técnico profesional, dinámicas de la violencia homicida a lo interno de los países, apoyo a la democracia: actitudes políticas y valores, dinámicas migratorias y las líneas de votación de los siete países de Centroamérica en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, se analiza la actual coyuntura de crisis sanitaria, la cual comprende tanto los impactos sobre el desarrollo humano sostenible de la región como las medidas adoptadas por los gobiernos y la institucionalidad regional para enfrentar la pandemia del covid-19.

En el capítulo especial denominado «Dilema estratégico» se analizan las visiones sobre Centroamérica y la integración regional, que buscan responder la pregunta: a partir de la situación actual de la región y en ocasión al Bicentenario de la Independencia de España y el 30 aniversario del SICA, ¿qué acciones regionales conjuntas son prioritarias y viables para actores centroamericanos claves, a partir de las visiones que tienen sobre la región, sus problemas y sus perspectivas a futuro?

El Sexto Informe Estado de la Región 2021 cuenta con el auspicio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Unión Europea en Centroamérica y el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores. Esta plataforma de información e investigación constituye un sistema de seguimiento sobre los desafíos del desarrollo humano sostenible y los cursos de evolución de la integración regional. El Informe no es una fotografía de la realidad, sino una documentación selectiva de procesos, mediante la cual se busca contribuir a la identificación de posibilidades de acción común.

El Informe completo podrá ser descargado desde el sitio web del Programa Estado de la Nación: www.estadonacion.or.cr

Vía CCKCENTROAMÉRICA