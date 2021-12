Regala tiempo en esta Navidad con CASIO

Obsequiar un reloj resistente, de buena calidad y con un diseño que se adapte a cada personalidad, es sin duda una gran idea para el regalo navideño. Es un accesorio funcional que da impulso a todo tipo de estilos; desde los más aventureros, apasionados de la tecnología o amantes del diseño, hasta los más minimalistas y sofisticados.

Es por ello que Casio te trae sus últimos lanzamientos, opciones de relojes únicos, caracterizados por su resistencia absoluta como la línea G-SHOCK, materiales innovadores, tecnología de vanguardia con EDIFICE y diseños novedosos inspirados en la cultura global.

Para los aventureros y amantes del deporte

La línea G-SQUAD de G-SHOCK está diseñada para brindar flexibilidad, comodidad, además evita deslizamientos al momento de entrenar. Se caracteriza por su resistencia a impactos, resistencia al agua hasta 200 metros y principalmente por la conexión a Bluetooth®, la cual permite vincularse al teléfono inteligente y disfrutar de la variedad de funciones que ofrece como apoyo al entrenamiento cotidiano.

GBD-200 está compuesto por resina y es resistente a impactos. Este reloj es una herramienta muy útil para personas que mantienen una actividad física habitual. La comodidad es importantísima al momento de hacer ejercicio. Con este modelo digital la comodidad para la muñeca es total, el tacto de los botones es ideal, ya que mantienen un equilibrio entre lo blando y lo rígido. La correa gracias a los orificios de ajuste adicionales en la suave correa de uretano, brinda un ajuste de precisión y calidad para disfrutar de una función plena.

Nuevos lanzamientos

G-SHOCK ha desarrollado una familia de relojes compuestos por metal y carbono, esta colección cuenta con varios e increíbles tonos basados en las últimas tendencias de color.

GA-2200 , responde al llamado de cada aventura con un resistente reloj creado con una estructura de protección central de carbono. GA-2200, es un modelo desarrollado con grandes botones y estructura robusta como gear perfecto para actividades al aire libre, con un estilo urbano cuidadosamente construido. GA-2200 se presenta en cuatro esquemas de colores para poder elegir: negro con detalles en turquesa, total black y naranja o turquesa.

GA-2100 , es un reloj minimalista y moderno que continúa con la filosofía de G-SHOCK a través del tiempo. Es un modelo estupendo para usar en cada ocasión, el cual conserva el estilo icónico de G-SHOCK octagonal, con un diseño atemporal hecho con materiales como resina fina reforzada con fibra de carbono para una carcasa más delgada y ligera, pero más resistente que nunca.

Ellas también son G-SHOCK

G-SHOCK diseñó una familia de relojes de tamaño más pequeño que refleja modernidad, pulcritud, delgadez y audacia. Estos modelos son excelentes accesorios para la mujer moderna.

GM-S2100 , es un G-SHOCK de tamaño mediano en una versión octagonal con revestimiento de metal forjado basada en el icónico diseño original. Es un excelente modelo para personas con gustos por accesorios sofisticados y atemporales. Cuenta con un acabado redondeado y pulido. El marco resistente cuenta con un gran estilo en su totalidad. Solo están grabadas las letras en las partes superior e inferior, para un diseño simple de una sola pieza. La esfera, aplanada para lograr una apariencia delgada, tiene colores con baño de iones e índices reflejados para agregar una profundidad brillante.

Resistencia en las alturas

Diseñado como el modelo más ligero y resistente de la serie GRAVITYMASTER, GWR-B1000-1 , está construido con una nueva estructura de Carbon Core Guard resistente a impactos, que integra la carcasa y cubierta posterior en una carcasa monocasco que protege el módulo de golpes externos y permite eliminar las piezas de protección de carbono de los botones en los costados de la carcasa. Una estructura externa, que aprovecha las características de ligereza y alta resistencia del material utilizado, mejora drásticamente la dureza y también permite que solo pesa 72 g.

Este resistente reloj diseñado para los entornos extremos que enfrentan los pilotos, es la nueva innovación en relojes que ofrece un nivel incluso mayor de resistencia mediante el uso de los mismos materiales de carbono y titanio que se utilizan en las aeronaves modernas. El uso del material de carbono en el marco y la banda, y la aleación de titanio en los botones, las muescas de los botones y los componentes, da como resultado un reloj que es estructuralmente resistente, ligero e inoxidable. Todos los aspectos de este modelo contribuyen a la creación de un nuevo modelo GRAVITYMASTER con un nivel innovador de resistencia que está a la altura de nuevos desafíos.

G-SHOCK, creador de los relojes más resistentes del mundo, sabe que el estilo no está ligado a lo que está de moda, no es superficial, es algo que nos representa, que habla de quiénes somos. Hoy en día no solo buscamos un accesorio que se vea bien para obsequiar a quienes más queremos, preferimos sorprender con una pieza que sea útil, pero con un diseño inigualable que represente su carácter e identidad y los acompañe en su día a día.

Encuentra estos modelos G-SHOCK, EDIFICE y más en tiendas CASIO, tiendas departamentales y especializadas a precios desde $130 hasta $1,090. En Panamá también puedes adquirirlos, de forma física o en línea, en las tiendas autorizadas Relojín , Tiempo Multiplaza y Kenex .

Vía another