República Dominicana consagra el nuevo Santuario María de la Altagracia en Hoyoncito

El Santuario María de la Altagracia impulsará el turismo religioso en Hato Mayor del Rey

• La Diócesis de San Pedro de Macorís consagró oficialmente el templo en Hoyoncito, lugar histórico donde se vincula el origen de la imagen de la Virgen de la Altagracia.

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Hato Mayor del Rey, República Dominicana.- En un acto de profundo fervor espiritual, la Diócesis de San Pedro de Macorís y la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia celebraron la Eucaristía de Solemne Dedicación del Santuario María de la Altagracia en la histórica comunidad de Hoyoncito. La ceremonia, que consagró oficialmente el altar y el templo para el culto divino, representa un hito para la identidad espiritual de la nación y un motor para el desarrollo del turismo religioso en la región Este del país.

Consagración y valor espiritual

La ceremonia fue presidida por S.E.R. Mons. Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís, acompañado por S.E.R. Mons. José Dolores Grullón Estrella y sacerdotes de la región. Al evento asistieron autoridades clave como el senador Cristóbal Castillo y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Este acto se realizó en el marco del Triduo Mariano, periodo en el que la comunidad eclesial fortalece su fe mediante la meditación sobre los misterios de la Virgen María previo a la festividad nacional.

El Santuario María de la Altagracia destaca el valor histórico de Hoyoncito, sitio donde la tradición católica sitúa la entrega de la imagen original de la virgen hace más de quinientos años. La imagen, que simboliza a la Sagrada Familia, convierte a este espacio en un punto estratégico para elevar la tradición mariana y consolidar la ruta de la fe, atrayendo tanto a peregrinos como a turistas interesados en la riqueza cultural dominicana.

Circuito turístico y aportes

El nuevo templo forma parte integral del circuito denominado Camino de la Altagracia, que conecta importantes puntos de fe como el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en Bayaguana, la Parroquia Santa Cruz en El Seibo, y la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Esta ruta busca fomentar el desarrollo económico local mediante el flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

La estructura del santuario fue donada generosamente por Don Rafael (Tato) Bisonó y su familia. Por su parte, las obras complementarias fueron financiadas con fondos recaudados durante el Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia, gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia y la Asociación Damas de la Altagracia, quienes aportaron los recursos financieros y humanos para materializar esta obra arquitectónica.

