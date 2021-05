Se acerca el verano: protección frente al sol y contra el envejecimiento

El esteticista Carlos Valbuena advierte sobre los problemas para la piel con el sol y los radicales libres del ambiente

(30/May/2021 – web) EE.UU.- En el mundo se diagnostican cada año más de 13 millones de casos de cáncer de piel. La llegada del verano en el hemisferio norte hace que aumente la importancia del protector solar, sobre todo en estos tiempos, donde el deterioro de la capa de ozono y los rayos del sol afectan más la piel.

«Aparte de las enfermedades graves, está la aparición de manchas. De hecho, está demostrado que el protector solar es un producto antienvejecimiento, porque protege la piel de radicales libres del ambiente», explica el esteticista Carlos Valbuena.

El problema no es solo el sol, sino también la contaminación. Por ello, las personas siempre deben usar protección solar varias veces al día.

¿Qué pasa en algunos tipos de pieles si no se usa la protección solar? Personas con pieles muy grasosas prefieren evitarla. Regularmente, la mayoría de los protectores solares dicen «oil free», pero son cremas espesas que dan una sensación y aspecto de brillo grasoso.

«A las personas no les gusta. Por eso prefieren no usarlos, por la poca información. En mi experiencia con miles de pacientes, puedo asegurar que el 80% de la población no usa el protector solar como debería ser: dos a tres veces al día. Siempre hay que retocar con el protector, porque la piel lo absorbe», afirma Valbuena, quien se ha especializado en cosmética, tratamientos laser, cuidado de la piel, acné y cicatrices.

El protector debe tener un factor de protección (SPF) de entre 30 y 50 por ciento, pero con varias aplicaciones al día. «En la playa, la piscina u otros escenarios similares, debe usarse por lo menos cada hora; mi recomendación como profesional y esteticista es que ni siquiera así puede evitarse completamente el daño del sol, así que hay que ser precavidos».

«Hay personas que sufren de melasma (manchas en la piel ocasionadas por el sol o en muchas mujeres por cambios hormonales como el embarazo). A muchas se les están aclarando las manchas por el uso del protector solar», agrega el experto.

¿Cuáles son las mejores condiciones para tomar el sol y reducir sus riesgos?

Lo más indicado es tomarlo entre las ocho y las once de la mañana. En la tarde, mejor esperar a después de las tres. Entre el mediodía y las tres el sol es demasiado fuerte y no hay producto solar que garantice la protección, sobre en todas las personas que sufren de manchas.

Algunas mujeres, sobre todo después de maquillarse, no vuelven a colocarse el protector porque piensan que correrá el maquillaje. «Hay protectores solares que pueden usarse encima del maquillaje. Hay que buscar todas las opciones posibles e informarse bien, para que la piel sufra menos en verano», concluyó el esteticista, conocido por su línea de productos para el cuidado de la piel Carlos Valbuena Skin Care Products.

Vía MS Agency