Universidad Autónoma de Guadalajara realiza Open House 2025 para orientar a jóvenes

Jóvenes conocen oferta educativa de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Open House.

• Con la participación de directivos y académicos, la UAG realizó una serie de actividades para mostrar a los asistentes su oferta educativa, talleres y el proceso de admisión.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Guadalajara, México.- Elegir una carrera universitaria constituye un momento crucial en la vida de los jóvenes y sus familias, marcando el inicio de su desarrollo profesional. Para facilitar esta transición significativa hacia la madurez, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) organizó su programa Open House 2025, una jornada inmersiva que permite a los estudiantes de preparatoria y a sus padres conocer de cerca la oferta educativa y los servicios de la institución.

Feria de Convivencia e Información Educativa

Para la más reciente edición de la actividad, la UAG desarrolló una serie de dinámicas enfocadas en la convivencia y la información detallada para los futuros alumnos. La jornada se extendió desde el Gimnasio Universitario hasta los jardines, aulas y laboratorios de la institución, ofreciendo un recorrido completo por sus instalaciones.

El evento dio inicio con una presentación de distintos grupos de la Coordinación de Arte y Cultura. Posteriormente, el Director de Mercadotecnia y Comunicación de la UAG, Dr. Ramón Arroyo, brindó la bienvenida y compartió las indicaciones para los talleres.

Motivación y Apoyo Familiar

Uno de los puntos centrales del Open House fue la participación del Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud, Dr. Alfonso Petersen Farah. En su intervención, el Vicerrector extendió una invitación a los padres para que motiven y apoyen activamente las decisiones de estudio de sus hijos.

“Porque al final del camino, el derrotero de la vida les permitirá ir tomando decisiones, ir tomando actualizaciones constantes que les permitan irse preparando para los diferentes retos. Pero lo que les gusta es lo importante«, afirmó el Dr. Petersen.

Tras las palabras de los directivos, se abrió una ronda de preguntas y respuestas sobre el proceso de admisión y las becas disponibles. Seguidamente, los participantes se trasladaron a la feria. La actividad concluyó con una rifa de premios, degustación de alimentos y una charla con los directores de los diversos programas académicos.

La nota fue redactada en base a la información provista por la Universidad Autónoma de Guadalajara.