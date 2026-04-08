Todo listo para la 54.ª Feria de Veraguas en Soná con proyecciones económicas millonarias

Con la participación de delegaciones internacionales y una variada agenda artística, la Feria de Veraguas proyecta una inyección económica histórica para la provincia.
Feria de Veraguas 2026: Cultura y agroturismo esperan a más de 85 mil visitantes
• El evento agroindustrial y turístico más importante de la región central se celebrará del 9 al 19 de abril, reafirmando su papel como motor del desarrollo en Soná.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Soná, Veraguas.- La tradición, la cultura y el desarrollo económico convergen nuevamente en la Feria de Veraguas, que celebra su 54.ª edición del 9 al 19 de abril de 2026. Este encuentro se consolida como el evento más representativo del corazón productivo de Panamá, bajo el lema promocional “La feria de todos”. Con más de cinco décadas de trayectoria, la exhibición se posiciona como una de las plataformas más influyentes del país, ocupando un recinto de 16 hectáreas donde se reúnen productores agropecuarios, emprendedores y empresas para el intercambio comercial.
Agenda de actividades y exhibiciones
La programación de este año destaca por su diversidad en las muestras artesanales, industriales y agropecuarias. Los asistentes podrán disfrutar de la tradicional cabalgata, exhibiciones de caballos peruanos y andaluces, jornadas de vacunación canina y felina, además de un show canino y un cuadrilátero de boxeo.
En el ámbito artístico, el Toldo Típico contará con presentaciones de figuras como Manuel de Jesús Ábrego y Abdiel Núñez, Sammy y Sandra Sandoval, Jonathan Chávez, Alfredo Escudero, Fidel de la Cruz, Minguito Sáenz y Los Hermanos Esclopis. Por su parte, la tarima Seco Epic ofrecerá presentaciones de género urbano para el público juvenil.
Motor de desarrollo e internacionalización
La Feria de Veraguas representa un pilar económico fundamental para la región. Tras haber generado una inyección superior a los 1.5 millones de dólares en la edición previa, el patronato busca reforzar el crecimiento regional. Un componente estratégico en 2026 es la Villa Diplomática, un espacio diseñado para potenciar el comercio internacional mediante ruedas de negocios B2B y sesiones de networking con delegaciones extranjeras, con el objetivo de abrir canales de exportación para el sector agroindustrial.
El evento cuenta con el respaldo de instituciones como el MIDA, MICI, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y la ATP. La representación cultural de esta festividad recae en Ana Gabriela Martínez Valderrama, quien ha sido designada como la reina de esta 54.ª edición.
Acceso y boletería
El Patronato de la Feria de Veraguas informa que los boletos de entrada se encuentran disponibles en modalidad de preventa a través del portal digital Passline. Se extiende la invitación a la ciudadanía para participar en esta experiencia que resalta la productividad y el folclore de la provincia de Veraguas.
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