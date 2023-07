A 200 años de la doctrina Monroe

(24/Jul/2023 – web) Panamá.- Este año se cumplen los 200 años de la Doctrina Monroe, un momento para repensar el legado histórico de esta doctrina en las Américas. La historiadora Marixa Lasso del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP) llevó a cabo una investigación sobre el tratado Arosemena, Sánchez-Huribut, para la construcción de un canal interoceánico, de 1870 (firmado, pero no ratificado por el congreso colombiano). Este estudio analiza el impacto que tuvo ese tratado en la historia de Panamá y de Colombia y también da luces sobre la evolución de la doctrina Monroe, formulada en 1823, al corolario Roosevelt de 1904.

A propósito de su investigación, se le preguntó a la Dra. Lasso sobre la diferencia entre la doctrina Monroe como se planteó en 1823 y el corolario Roosevelt de 1904.

La historiadora explicó que la doctrina Monroe de 1823 fue una advertencia a las monarquías europeas para que no interfirieran en las repúblicas americanas recién independizadas, porque de hacerlo se consideraría como una manifestación de una disposición poco amistosa hacia los Estados Unidos. La investigadora también acotó: “Esta doctrina no establecía superioridad entre las repúblicas de norte y suramérica, todas eran repúblicas. Lo superior para Monroe, en 1823, era el gobierno republicano sobre el monárquico. Esto va a cambiar con el presidente Teodoro Roosevelt y su famoso corolario a la doctrina Monroe. Este corolario de 1904 establece claramente diferencias entre las que él considera como sociedades más civilizadas y las que en su opinión no lo son. Y es, esta supuesta diferencia, la que da a los EE. UU. el derecho a autoproclamarse policías internacionales y a intervenir en otras repúblicas”.

Además, señaló que: “Una pregunta muy interesante sobre la historia de la doctrina Monroe es entender cómo se da esa evolución”.

¿Cómo el examen del tratado de 1870 ayuda a la comprensión de esta evolución de la doctrina Monroe?

Al respecto la Dra. Lasso expresó: “Panamá es fundamental para comprender la evolución de la doctrina Monroe de 1823 al corolario Roosevelt de 1904. Las discusiones que se dan en Bogotá sobre el tratado canalero de 1870 y las discusiones que se dan en Washington sobre el canal francés son fundamentales”. Ambas son objetos de su investigación.

También observó: “Los debates sobre el tratado de 1870 nos brindan un ángulo poco estudiado sobre cómo las repúblicas americanas, en el caso específico de los colombianos, entendían en el siglo XIX la relación entre Europa y América”.

La Dra. Lasso ha sido invitada a dar una charla magistral en el XVI Seminario Internacional de Estudios del Caribe que se celebrará a finales de este mes en Cartagena. En este evento, presentará su ponencia titulada «Antes del corolario de Roosevelt: América vs Europa, una mirada colombiana a la doctrina Monroe en 1870», donde expondrá por primera vez esta investigación.

La investigación de la Dra. Marixa Lasso, será publicada en la prestigiosa revista Diplomatic History de Oxford University Press, cuya edición de diciembre estará dedicada a los 200 años de la doctrina Monroe.

Vía Comsmarket/Foto: SCapitol «La Doctrina Monroe, 1823». Óleo sobre lienzo de Allyn Cox, pintado entre 1973 y 1974, se encuentra en los Pasillos Cox del ‘Great Experiment Hall’ del Capitolio de los Estados Unidos.