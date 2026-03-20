Ministerio de Cultura presenta la Agenda Cultural de Panamá del 20 al 28 de marzo

Teatro, arte y folclore destacan en la nueva Agenda Cultural de Panamá

• Desde festivales gastronómicos hasta recitales de poesía, la Agenda Cultural de Panamá ofrece espacios de sano esparcimiento y formación para nacionales y extranjeros.

(20/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha dado a conocer la Agenda Cultural de Panamá para el periodo comprendido entre el 20 y el 28 de marzo de 2026. Esta programación, impulsada bajo el lema «Con paso firme», integra una amplia oferta de eventos que abarcan desde exposiciones de arte contemporáneo hasta festivales folclóricos y jornadas educativas en diversas provincias del país.

Arte contemporáneo y exposiciones

Uno de los pilares de la semana es el Pinta Panamá Art Week, una jornada dedicada al arte contemporáneo que contará con conversatorios y exhibiciones en la Ciudad de las Artes y otros puntos de la capital. Entre las muestras destacadas se encuentra la exposición itinerante «Las molas que hablan» en la Casa de Wanda y «Mola Viva» en Albrook Mall, esta última disponible hasta el 2 de mayo. Asimismo, en el interior del país, el Museo de Aguadulce presenta una exposición colectiva en homenaje al Día del Artesano Panameño, mientras que en La Villa de Los Santos se exhibe «El Crucifijo: Simbolismo y fe».

Teatro y artes escénicas

La oferta teatral para estos días incluye producciones de alto nivel como «El Lago de los Cisnes» en el Teatro Nacional, programada del 27 al 29 de marzo. En el Teatro ABA continúan las funciones de «Entre Margaritas y Rosas» y la obra infantil «Willy Wonka». Por su parte, el Teatro West en Vista Alegre de Arraiján presenta «Garfio y El Canto de Las Sirenas», mientras que en Colón se llevará a escena «Santas y Perversas» en el Centro de Arte y Cultura.

Actividades literarias y familiares

En el marco del Día Mundial de la Poesía, la Agenda Cultural de Panamá contempla una serie de recitales, maratones de poesía y talleres infantiles en bibliotecas públicas de Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriquí. Para las familias, resalta el XXVI Festival de Cometas y Panderos en La Chorrera y el Saus Fest & Food en Mi Pueblito Afroantillano.

Además de los eventos presenciales, las autoridades invitan a la población a inscribir sus eventos y consultar la programación completa a través de la aplicación MIC, la plataforma digital oficial para el seguimiento de la actividad cultural en el territorio nacional.

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