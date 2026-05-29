Agenda Cultural impulsa el arte, la tradición y el Corpus Christi a nivel nacional

El Gobierno Nacional, a través de su programa institucional, desplegará una variada oferta de exposiciones, teatro, festivales folclóricos y actividades educativas en diversas provincias del país.
El Ministerio de Cultura presenta la variada Agenda Cultural del Ministerio de Cultura de Panamá para la semana
• La cartelera semanal destaca las tradicionales danzas del Corpus Christi en La Villa de Los Santos, certámenes literarios y muestras dedicadas a la conmemoración de la Etnia Negra.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura, bajo la consigna Con Paso Firme, anunció oficialmente la nueva programación correspondiente a la Agenda Cultural del Ministerio de Cultura de Panamá, la cual se desarrollará a partir del 29 de mayo hasta el 5 de junio de 2026. La cartelera de este periodo incluye una amplia variedad de eventos artísticos, históricos, literarios y folclóricos diseñados para el disfrute de la ciudadanía en múltiples regiones del territorio nacional.
Museos e historia con acceso al público
Dentro de la oferta permanente y temporal, la Red de Museos del país mantiene abiertas sus instalaciones para locales y extranjeros. Entre las opciones disponibles de martes a domingo se encuentra el Museo de Historia de Panamá en San Felipe. Asimismo, de martes a sábado operan el Museo Regional de Veraguas, el Museo Parque Arqueológico El Caño en Coclé —que brinda visitas guiadas en las excavaciones funerarias— y el Museo Afroantillano de Panamá. Este último espacio alberga hasta el 30 de mayo la exposición «Herencia que respira» junto con visitas educativas y actividades artísticas.
En Herrera, el Museo Fabio Rodríguez extiende hasta el 30 de mayo las celebraciones relativas al Día Internacional de los Museos, una conmemoración que también se replica en el Museo de la Nacionalidad en La Villa de Los Santos. Por su parte, la Ciudad de las Artes en los Llanos de Curundú expone de forma gratuita «El Mundo según Mafalda» hasta el 26 de junio, mientras que la Galería Juan Manuel Cedeño en el Casco Antiguo presenta la exhibición «Panamá: Tierra que conecta» hasta el 11 de julio.
Tradición, folclor y la celebración del Corpus Christi
Las manifestaciones folclóricas y la identidad nacional ocupan un sitio preponderante dentro de la agenda institucional. En la provincia de Los Santos, el Museo Belisario Porras de Las Tablas presenta una exposición fotográfica en homenaje a los folcloristas Roberto «Fito» Espino y Roberto «Papi» Brandao. En Chitré, el Museo Fabio Rodríguez expone hasta el 4 de junio la muestra «El Diablico Sucio, danza y tradición en nuestros pueblos».
Uno de los hitos culturales más significativos de la semana corresponde a la tradicional Danza del Corpus Christi en La Villa de Los Santos. Las actividades festivas iniciarán el 30 de mayo a las 11:00 a.m. con la «Víspera de Trinidad». Posteriormente, el 3 de junio se escenificará el «Cuarteo del Sol» a las 11:00 a.m., dando paso el 4 de junio a las 10:00 a.m. a la trascendental «Solemnidad de Corpus Christi».
Conmemoración de la Etnia Negra y festivales
Las actividades orientadas a celebrar la herencia afrodescendiente se mantendrán vigentes en distintos puntos del país. En Colón, el Centro de Arte y Cultura desarrolla eventos como el espacio «Panafrican» y una «Jornada de Trenzas y Turbantes» en su jardín interno. Por otro lado, la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera de San Miguelito y la Biblioteca Pública Cristóbal Rodríguez de Chitré organizan jornadas didácticas tituladas «Conmemoración de la Etnia Negra» y «Conociendo la Cultura Afrodescendiente». En el ámbito de festivales independientes, se realizará la segunda edición del Festival «Sabores Afro» en el Supercentro El Dorado los días 30 y 31 de mayo, así como el Line Up del Festival Viva Nenegre de manera gratuita en el Teatro Amador.
Convocatorias literarias y de artes visuales
El Ministerio de Cultura recuerda que se mantienen abiertas importantes convocatorias destinadas a los creadores y literatos del país. El Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis recibirá postulaciones hasta su cierre definitivo el 5 de junio.
En el ámbito literario, se encuentran habilitadas las plataformas para participar en el Concurso de Poesía Joven Gustavo Batista Cedeño, el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, el Premio de Narrativa Ariel Barría (abierto hasta el 4 de junio), el Premio Literario Pedro Correa (hasta el 5 de junio) y el prestigioso Concurso de Literatura Ricardo Miró, cuyas bases están disponibles en el sitio web oficial de la institución y que cierra el 30 de junio.
Actividades comunitarias, infantiles y artes escénicas
La cartelera se complementa con iniciativas lúdicas en bibliotecas de localidades como Capira y Monagrillo, donde se impartirán talleres de lectura y la «Hora del Cuento». En las artes escénicas, se encuentran en cartelera producciones teatrales como «Mi Marido es Therian» en el Teatro Aba, «Fext Zaratustra» en Mite-Atro Studio, y «El Golazo de mi Mujer» en el Teatro Estrellas. En la escena de las grandes producciones, el Teatro Nacional acogerá el evento musical «Tropicalia: Salsa y Caribe», mientras que la Ciudad de las Artes servirá de sede para el Panama Ballet Fest del 5 al 7 de junio en el Teatro Áurea «Baby» Torrijos.
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