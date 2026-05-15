MiCultura y museos nacionales promueven la cultura mediante talleres y exhibiciones

El Ministerio de Cultura presenta una programación diversa que incluye el BioFest 2026, festivales de herencia afroantillana y la celebración del Día Internacional de los Museos.
Panamá impulsa una robusta agenda de cultura y museos para mayo
• Durante la semana del 15 al 22 de mayo, se llevarán a cabo concursos literarios, obras de teatro y actividades educativas en diversas bibliotecas y museos del país.
(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá inicia una semana de intensa actividad dedicada a la cultura y el patrimonio, enmarcada en la celebración de mayo como el Mes de los Museos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, ha estructurado una programación que abarca desde el 15 hasta el 22 de mayo de 2026, integrando eventos en la capital y en diversas provincias para fomentar el acceso a las artes y la historia nacional.
Actividades en Museos y Sitios Arqueológicos
En el marco del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, diversas instituciones ofrecen exposiciones especiales. El Museo de la Nacionalidad en Los Santos y el Museo Fabio Rodríguez en Herrera mantienen muestras vigentes hasta el 30 de mayo. Por su parte, el Museo Parque Arqueológico El Caño en Coclé ofrece visitas guiadas a las excavaciones funerarias de martes a domingo.
El Museo Afroantillano de Panamá presenta la exposición «Herencia que respira» y organiza visitas educativas con actividades artísticas. Adicionalmente, el Museo de Historia de Panamá, ubicado en el Palacio Municipal de San Felipe, mantiene sus puertas abiertas al público para recorridos históricos.
Festivales y Artes Escénicas
La agenda destaca el BioFest Panamá 2026 en El Valle de Antón, con actividades de campo y talleres hasta el 17 de mayo. En el ámbito de las artes escénicas, el Teatro Nacional de Panamá presenta «Annie, El Musical», mientras que el Teatro Balboa será escenario de presentaciones internacionales a beneficio de la Fundación Luces como parte del Festival Internacional de Circo de Panamá (FICPA 2026).
En la Ciudad de las Artes se celebra el 6to. Festival de Literatura Infantil y Juvenil, el cual incluye funciones de títeres, teatros como «Igaryala» y talleres de narración de cuentos y reciclaje creativo.
Convocatorias y Concursos Literarios
El Ministerio de Cultura mantiene abiertas diversas convocatorias para el fomento de las letras y las artes visuales. Entre ellas destacan el Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis, el Concurso de Literatura Ricardo Miró (abierto hasta el 30 de junio) y el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín. También se encuentran vigentes el Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton y el Concurso de Poesía Joven Gustavo Batista.
Eventos en Bibliotecas y Centros Culturales
Las bibliotecas públicas a nivel nacional, como la Hipólito Pérez Tello en Monagrillo y la Lucas Bárcena en Arraiján, realizan jornadas de lectura, horas del cuento y clubes juveniles. En Colón, el Centro de Arte y Cultura organiza el «Open MIC & Jam Afrobeat» y participa en las actividades de Centroamérica Cuenta 2026, enfocadas en la literatura infantil y diálogos magistrales.
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