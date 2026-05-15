MiCultura y museos nacionales promueven la cultura mediante talleres y exhibiciones

(15/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá inicia una semana de intensa actividad dedicada a la cultura y el patrimonio, enmarcada en la celebración de mayo como el Mes de los Museos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, ha estructurado una programación que abarca desde el 15 hasta el 22 de mayo de 2026, integrando eventos en la capital y en diversas provincias para fomentar el acceso a las artes y la historia nacional.