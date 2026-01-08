MiCultura presenta variada agenda cultural del 9 al 16 de enero de 2026

Vibra Panamá: Conozca las actividades de la agenda cultural para esta semana

• Desde jornadas de reciclaje hasta el esperado Panama Jazz Festival, la agenda cultural ofrece opciones gratuitas y familiares para el inicio de 2026 .

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció el despliegue de su nueva agenda cultural de MiCultura correspondiente a la semana del 9 al 16 de enero de 2026. Bajo el lema «Vibra Panamá», la programación abarca diversas provincias del país con actividades que van desde exposiciones históricas y talleres infantiles hasta festivales de trayectoria internacional, buscando fomentar la participación ciudadana y el acceso a las artes.

Conmemoración y actividades de inicio de semana

La jornada arranca el 9 de enero con actividades de alto valor histórico, como el recorrido guiado «En memoria del 9 de enero de 1964» en el Museo de Arte Contemporáneo a las 10:00 a.m.. Paralelamente, la Biblioteca Nacional de Panamá ofrece la exposición «Calendario Japoneses», mientras que en el interior del país inicia la Feria de las Flores y el Café en Boquete, Chiriquí, extendiéndose hasta el 18 de enero.

Para el fin de semana del 10 y 11 de enero, la oferta incluye una jornada de reciclaje en el Parque Benito Juárez a las 9:00 a.m. y funciones teatrales de «Willy Wonka» en el Teatro ABA. El domingo destaca la Feria Musical 2026 en el Domo del Parque Omar a las 11:00 a.m., complementada con el Domingo Familiar MAC Casco en la Sala Satélite del Casco Antiguo.

Talleres de verano y festivales destacados

A partir del lunes 12 de enero, se activan diversos cursos de verano, incluyendo talleres de pintura para niños en Chitré y capacitaciones artísticas en el Mercado San Felipe Neri. En la región de Los Santos, el 14 de enero se realizará la «Gran Antesala a las Mil Polleras» en La Villa, con danzas tradicionales y presentaciones artísticas en el Parque Simón Bolívar.

El cierre de la agenda está marcado por el Panama Jazz Festival en la Ciudad del Saber. Desde el 14 de enero, se ofrecerán conciertos gratuitos de artistas como Lucas Falla, seguidos de clases magistrales con figuras como Danilo Pérez y Terri Lyne Carrington, y presentaciones nocturnas de alto nivel en el Ateneo. Finalmente, el 16 de enero, la tradición se traslada a Pedasí con la celebración de una Junta de Embarra.