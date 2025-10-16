Museos, Talleres y Teatro: La completa Agenda Cultural de MICULTURA del 17 al 24 de octubre

La Agenda Cultural de Panamá trae teatro, música y exposiciones del 17 al 24 de octubre

• Además de las actividades artísticas, la agenda contempla iniciativas sociales como la Caminata de la Cinta Rosada y Celeste el 19 de octubre y talleres de accesibilidad universal y gestión cultural.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MICULTURA) anuncia su vibrante Agenda Cultural Panamá octubre 2025 para la semana del 17 al 24 de octubre, ofreciendo una variedad de eventos que incluyen teatro, festivales, exposiciones y talleres a nivel nacional.

La agenda, impulsada bajo el lema «Vibra Panamá», busca acercar el arte y la cultura a la ciudadanía con actividades para todos los gustos.

Eventos Destacados de la Semana

Música y Festivales

• Panamá Suena con Fuerza: Festival de Percusión Internacional, que se realiza en el Auditorio Herbert De Castro de la Ciudad de las Artes hasta el 19 de octubre.

• Concierto Final de Torrente de Canciones: Se llevará a cabo el 17 de octubre a las 7:00 p.m. en el CCE-Casa del Soldado.

• Festival PRISMA: Este evento tendrá lugar el 18 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Nacional de Panamá.

Teatro y Exposiciones

La cartelera teatral es variada, incluyendo obras como:

• Luna Escarlata: Obra de Teatro en el Centro de Arte y Cultura de Colón el 17 de octubre , y nuevamente en el Teatro la Estación el 24 de octubre.

• Un Tranvía Llamado Deseo: Obra que se presenta en Teatro en Círculo hasta el 19 de octubre.

• El Juicio del Ser: En el Teatro Guild de Ancón hasta el 25 de octubre.

• Molas (Exhibición de Arte): Se exhibe en el Museo de la Mola, Casco Antiguo, con entrada libre.

Patrimonio y Comunidad

La agenda también incluye el rescate del patrimonio y la acción comunitaria:

• Voces del Patrimonio Diálogo: Un evento académico en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá el 17 de octubre.

• Construyendo el Canal de Panamá: Exhibición renovada en el Museo del Canal , con un recorrido guiado el 19 de octubre a las 3:00 p.m..

• Limpieza de playas y monumentos: El 19 de octubre a las 7:00 a.m. en el Arco Chato, calle 3 San Felipe.

• Festival Nacional del Toro Guapo de Antón: Este festival se realiza en Antón, Coclé, hasta el 20 de octubre.

MICULTURA: Logros y proyectos de preservación del patrimonio panameño, https://www.panama24horas.com.pa/micultura-logros-patrimonio/

Talleres y Formación

La semana ofrece oportunidades de formación en diversas áreas:

• Herramientas Coreográficas: Taller en el CCE-Casa del Soldado hasta el 24 de octubre.

• Introducción al Plan Nacional de Accesibilidad Universal: Taller el 21 de octubre a las 9:00 a.m..

• Peripecias de Gestión Cultural: Conversatorio en la Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá el 21 de octubre.