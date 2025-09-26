El Ministerio de Cultura anuncia la Agenda Cultural del 26 de septiembre al 3 de octubre

Conozca la Agenda Cultural de Panamá: 9 días de teatro, moda y exposiciones

• La programación incluye teatro, festivales de percusión y cine, junto con la Semana del Libro y el Fashion Week en Ciudad de las Artes.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) presentó su Agenda Cultural «Vibra Panamá» para la semana del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2025. La programación incluye una amplia variedad de actividades que van desde teatro y festivales hasta exposiciones y conversatorios, extendiéndose por Coclé, Los Santos, Veraguas y la Ciudad de Panamá.

Eventos destacados del fin de semana (26-28 de septiembre)

El viernes 26 de septiembre ofrece diversas actividades. En la Gobernación de Coclé se presentará la

Expo de Cuadros por Ganexa. En la Ciudad de las Artes, continúa la

Semana del Libro en la Biblioteca Rogelio Sinán hasta el 29 de septiembre, y se inaugura el Fashion Week hasta el 28 de septiembre. El Teatro Balboa será sede del Festival Nacional de Teatro 2025 con la obra

«Baluwala y Otras Historias Indígenas Panameñas».

El sábado 27 de septiembre, las actividades inician con la

Caminata por el Día de la Conciencia Ambiental , y en el Jardín Botánico Summit, se podrá disfrutar de

Rutas y Raíces. El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo celebra el Mes de los Océanos con un

Jornada de Puertas Abiertas y talleres familiares. El cierre del fin de semana incluye una proyección gratuita en el Arco Chato del Casco Antiguo con la película

«Me Dicen El Panzer».

Exposiciones y Talleres en Museos

La Agenda Cultural contempla múltiples exposiciones en diversos puntos del país:

• Museo de la Nacionalidad (Villa de Los Santos): Presentación de Libros de Autores Panameños.

• Museo de Veraguas (Santiago): Se inaugura la exposición «Palabra de Mujer – Voz Soberana».

• Museo de la Mola (Ciudad de Panamá): Ofrece el Taller libre de Origami: entre molas y papeles el sábado 28 de septiembre.

• Archivos Nacionales: Exposición colectiva de Artistas de las plásticas panameña.

Teatro, Cine y Música

El género dramático tendrá una fuerte presencia en la programación:

• Teatro Nacional: Presenta a Ingrid De Ycaza en Concierto el 26 de septiembre y el musical

«Fama El Musical» los días 2 y 3 de octubre.

• Teatro Guild de Ancón: Ofrece la obra «El Juicio del Ser» hasta el 28 de septiembre.

• Teatro Balboa: El 2 de octubre será sede del Concierto de Películas-La Magia del Cine con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

• Teatro Escondido: Presenta el Concierto de El José el 27 de septiembre.

• Teatro ABA: Tendrá en cartelera la obra «Hasta que mi Esposa nos Separe» hasta el 12 de octubre.

