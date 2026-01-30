Festivales, ferias y talleres: Así se desarrolla la Agenda Cultural nacional

Ministerio de Cultura anuncia la Agenda Cultural para el verano 2026

• El Gobierno Nacional presenta una extensa programación que abarca desde festivales internacionales en Colón hasta ferias de la naranja en Coclé .

(30/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha oficializado el lanzamiento de la Agenda Cultural que regirá las actividades recreativas y educativas desde hoy, 30 de enero, hasta el próximo 7 de febrero de 2026. Bajo el lema «Con Paso Firme», el Estado busca consolidar espacios de convivencia ciudadana y formación artística en diversos puntos del territorio nacional, integrando tanto a la capital como a las provincias centrales y zonas de difícil acceso.

Diversidad de eventos y ferias regionales

La programación de este ciclo arranca con una fuerte presencia en el interior del país. En la provincia de Coclé, destacan la XLIII Feria Nacional de La Naranja en Churuquita Grande y la exposición «Linajes Ancestrales Coclesanos» en el Museo de Penonomé. Por su parte, la provincia de Chiriquí celebra el Festival de la Candelaria Expo en Bugaba y el Festival Folklórico Internacional del Almojábano con Queso, eventos que resaltan la riqueza de las tradiciones regionales.

En la vertiente caribeña, el Centro de Arte y Cultura de Colón es la sede del Festival Internacional del Caribe, ofreciendo entrada libre para el disfrute de expresiones artísticas propias de la zona. Esta descentralización de la Agenda Cultural permite que el impacto del desarrollo humano y social alcance a comunidades fuera de la zona metropolitana.

Innovación, cine y participación ciudadana

La oferta formativa incluye el programa «Micro Historias Móviles» en Darién, donde se imparten talleres de celumetraje, y el «Veranito Tras Bambalinas» en el Museo del Canal, dirigido a la población infantil. Asimismo, la agenda contempla el uso de espacios modernos como la Ciudad del Saber para el evento de percusión «Luna Llena de Tambores» y el ciclo de cine canalero en el Auditorio Ascanio Arosemena.

Finalmente, el Ministerio de Cultura enfatiza que esta Agenda Cultural es el marco ideal para que la población participe en la Consulta Ciudadana del Plan Nacional de Culturas. Este proceso busca recoger la opinión de los panameños para fortalecer el tejido cultural del país, mientras se disfruta de una variada cartelera que cierra el 7 de febrero con la «Noche en el Biomuseo» y presentaciones literarias en el Sitio Currao.