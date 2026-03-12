Actividades artísticas y talleres destacan en la nueva Agenda Cultural nacional

Ministerio de Cultura presenta la Agenda Cultural del 13 al 21 de marzo

• Desde exposiciones itinerantes de molas hasta festivales de salsa y robótica, la nueva Agenda Cultural ofrece espacios gratuitos y pagos para el sano esparcimiento de la familia panameña.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha revelado la programación de su Agenda Cultural correspondiente al periodo del 13 al 21 de marzo de 2026. Bajo el lema «Con paso firme», la institución busca promover la inscripción de eventos a través de su nueva aplicación móvil «MIC», diseñada para facilitar el acceso ciudadano a las expresiones artísticas y tradicionales del país.

La semana inicia el viernes 13 de marzo con proyecciones de cine al aire libre en el Casco Viejo a las 6:00 p.m.. Durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo, la oferta se diversifica con talleres de galletas para niños en Capira, clases de danza contemporánea en Espacio Creativo y el esperado «Mercadito Artesanal» en la Plaza de la Independencia. Además, se llevarán a cabo eventos de gran escala como el «Fan Fest Vive La Salsa» en Amador y el festival «Musicalion Interestelar» en la provincia de Veraguas.

Fomento a las artes y patrimonio histórico

Dentro de la Agenda Cultural, las exposiciones ocupan un lugar privilegiado. Destaca la exhibición itinerante «Mola Viva» en Albrook Mall, disponible hasta el 2 de mayo , y la muestra fotográfica «Entre la vida y la extinción» en el Biomuseo. Por su parte, el Museo de la Libertad en Amador mantiene abierta la exposición sobre Ana Frank hasta el 30 de junio.

En el ámbito literario, MiCultura mantiene abierta la convocatoria para el Encuentro Nacional de Literatura hasta el 27 de marzo. Asimismo, se han programado coloquios sobre memoria y cultura en la Casa Museo del Banco Nacional y seminarios con enfoque feminista en el Centro Cultural de España – Casa del Soldado.

Celebraciones y cierres de temporada

La clausura de esta Agenda Cultural coincidirá con fechas conmemorativas de gran relevancia. El 19 de marzo se celebrará una eucaristía en honor al Día del Artesano en la Parroquia San Francisco de Paula. El sábado 21 de marzo, el país se unirá a la celebración del Día Mundial de la Poesía con un homenaje en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

Otras actividades de cierre incluyen el reconocido «Macrofest» en Ciudad del Saber los días 20 y 21 de marzo , el BBQ Fest en Isla Naos y el estreno de la obra de Stand Up Comedy «Mutar» en el Teatro en Círculo. Con estas acciones, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de descentralizar la oferta artística y fortalecer la identidad nacional en todo el territorio.

