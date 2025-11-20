Cine, teatro y ferias en la Agenda Cultural del 21 al 28 de noviembre

Ministerio de Cultura anuncia la Agenda Cultural Panamá del 21 al 28 de Noviembre

• La semana incluye proyecciones de cine, obras de teatro, exposiciones de arte y talleres de manualidades y escritura .

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) de Panamá, bajo el lema «Con Paso Firme» del Gobierno Nacional, ha revelado la Agenda Cultural con una amplia gama de eventos que se llevarán a cabo entre el 21 y el 28 de noviembre de 2025. Las actividades se distribuyen en diversas sedes de la capital y el interior del país, incluyendo cine, teatro, exposiciones y talleres. MiCultura también ha incluido un llamado a la Consulta Ciudadana para el Plan Nacional de Culturas.

Actividades Destacadas por Fecha

Viernes 21 de Noviembre: Cine, Teatro y Tradición

La jornada inicia a las 6:00 p.m. con la proyección de la película Yo no me llamo Rubén Blades en el Museo del Canal, actividad que se extiende hasta el 23 de noviembre. A las 7:00 p.m. se presentan simultáneamente la Cena de Gala Típica en el Gimnasio de la Parroquia Inmaculada Concepción , el Viernes de Cine Japonés con Your Name en Tokyo Station , y la Experiencia Pintura en Neón-Mola Panameña en Casa Valiente. Para el teatro, la obra The Producer estará en el Teatro Nacional hasta el 30 de noviembre, comenzando a las 8:00 p.m..

Sábado 22 de Noviembre: Talleres y Artesanía

El día comienza con actividades matutinas como el Taller de Origami con Origami Kokeshi en Colores de Panamá a las 10:00 a.m. y una Visita guiada en la Casa Museo de Ciudad del Saber a la misma hora. Por la tarde, la Ciudad del Saber alberga Tardes Folklóricas a la 1:00 p.m.. La cartelera teatral incluye el taller Juegos Teatrales a las 2:00 p.m. en Casa Elefante y la obra Espérame en Siberia, Vida Mía! a las 8:00 p.m. en The Theatre Guild of Ancón.

Domingo 23 de Noviembre: Documental y Gastronomía

El domingo se destaca por la Proyección del documental La Reparación a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Ministerio de la Mujer. Temprano, a las 3:00 p.m., se realiza un Taller de Origami en el Centro Comercial Megamall.

Lunes 24 de Noviembre: Escritura y Recitales

La Alianza Francesa de Panamá presenta una Exposición de arte y teatro a las 3:00 p.m.. En horas de la tarde, a las 7:00 p.m., la Ciudad de las Artes es sede del Recital Cátedra de canto del Programa Coral.

Martes 25 de Noviembre: Danza y Stand Up

A las 10:30 a.m. se ofrecen Clases de Danza Folclórica para la comunidad en Casa Comunal. Por la noche, a las 8:00 p.m., Casa Pulpo Panamá acoge el Stand Up La Ministra.

Miércoles 26 de Noviembre: Repostería y Storytelling

La agenda incluye el workshop de Marca personal y storytelling a las 7:00 p.m. y el taller Arte en Repostería con Sol – Pastel Party a las 6:30 p.m., ambos en Vía Argentina.

Jueves 27 de Noviembre: Celebración Patria y Taller Literario

El 27 de noviembre se celebra la Independencia de Panamá de España con Desfiles en Boquete, Chorrera y varios puntos del país. Además, se lleva a cabo el Taller Literario Así Soy Yo para explorar la identidad juvenil en la Biblioteca Lucas Bárcenas, Arraiján, a las 2:00 p.m..

Viernes 28 de Noviembre: Círculo de Lectura

El cierre de la agenda semanal es con el Círculo de Lectura Juvenil en la Ciudad de las Artes, con dos sesiones: de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m..

Exposiciones y Festivales Permanentes

• Exposición Colectiva Esencias de Panamá: Arte, Cultura y Vida en el Palacio de la Gobernación hasta el 27 de noviembre.

• Festival del Tambor y La Pollera en San José, Las Tablas, Los Santos, que se mantiene hasta el 30 de noviembre.

• Exposición Tejiendo historias en la Galería Juan Manuel Cedeño hasta el 12 de diciembre.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: