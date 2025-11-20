Cine, teatro y ferias en la Agenda Cultural del 21 al 28 de noviembre

El Ministerio de Cultura (MiCultura) de Panamá ha publicado su Agenda Cultural con una variedad de eventos que se desarrollarán del 21 al 28 de noviembre de 2025 en diversas locaciones del país.
(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) de Panamá, bajo el lema «Con Paso Firme» del Gobierno Nacional, ha revelado la Agenda Cultural con una amplia gama de eventos que se llevarán a cabo entre el 21 y el 28 de noviembre de 2025. Las actividades se distribuyen en diversas sedes de la capital y el interior del país, incluyendo cine, teatro, exposiciones y talleres. MiCultura también ha incluido un llamado a la Consulta Ciudadana para el Plan Nacional de Culturas.
Actividades Destacadas por Fecha
Viernes 21 de Noviembre: Cine, Teatro y Tradición
La jornada inicia a las 6:00 p.m. con la proyección de la película Yo no me llamo Rubén Blades en el Museo del Canal, actividad que se extiende hasta el 23 de noviembre. A las 7:00 p.m. se presentan simultáneamente la Cena de Gala Típica en el Gimnasio de la Parroquia Inmaculada Concepción , el Viernes de Cine Japonés con Your Name en Tokyo Station , y la Experiencia Pintura en Neón-Mola Panameña en Casa Valiente. Para el teatro, la obra The Producer estará en el Teatro Nacional hasta el 30 de noviembre, comenzando a las 8:00 p.m..
Sábado 22 de Noviembre: Talleres y Artesanía
El día comienza con actividades matutinas como el Taller de Origami con Origami Kokeshi en Colores de Panamá a las 10:00 a.m. y una Visita guiada en la Casa Museo de Ciudad del Saber a la misma hora. Por la tarde, la Ciudad del Saber alberga Tardes Folklóricas a la 1:00 p.m.. La cartelera teatral incluye el taller Juegos Teatrales a las 2:00 p.m. en Casa Elefante y la obra Espérame en Siberia, Vida Mía! a las 8:00 p.m. en The Theatre Guild of Ancón.
Domingo 23 de Noviembre: Documental y Gastronomía
El domingo se destaca por la Proyección del documental La Reparación a las 6:00 p.m. en el Auditorio del Ministerio de la Mujer. Temprano, a las 3:00 p.m., se realiza un Taller de Origami en el Centro Comercial Megamall.
Lunes 24 de Noviembre: Escritura y Recitales
La Alianza Francesa de Panamá presenta una Exposición de arte y teatro a las 3:00 p.m.. En horas de la tarde, a las 7:00 p.m., la Ciudad de las Artes es sede del Recital Cátedra de canto del Programa Coral.
Martes 25 de Noviembre: Danza y Stand Up
A las 10:30 a.m. se ofrecen Clases de Danza Folclórica para la comunidad en Casa Comunal. Por la noche, a las 8:00 p.m., Casa Pulpo Panamá acoge el Stand Up La Ministra.
Miércoles 26 de Noviembre: Repostería y Storytelling
La agenda incluye el workshop de Marca personal y storytelling a las 7:00 p.m. y el taller Arte en Repostería con Sol – Pastel Party a las 6:30 p.m., ambos en Vía Argentina.
Jueves 27 de Noviembre: Celebración Patria y Taller Literario
El 27 de noviembre se celebra la Independencia de Panamá de España con Desfiles en Boquete, Chorrera y varios puntos del país. Además, se lleva a cabo el Taller Literario Así Soy Yo para explorar la identidad juvenil en la Biblioteca Lucas Bárcenas, Arraiján, a las 2:00 p.m..
Viernes 28 de Noviembre: Círculo de Lectura
El cierre de la agenda semanal es con el Círculo de Lectura Juvenil en la Ciudad de las Artes, con dos sesiones: de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m..
Exposiciones y Festivales Permanentes
• Exposición Colectiva Esencias de Panamá: Arte, Cultura y Vida en el Palacio de la Gobernación hasta el 27 de noviembre.
• Festival del Tambor y La Pollera en San José, Las Tablas, Los Santos, que se mantiene hasta el 30 de noviembre.
• Exposición Tejiendo historias en la Galería Juan Manuel Cedeño hasta el 12 de diciembre.
