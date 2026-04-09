Agenda Cultural de Panamá ofrece festivales, cine y teatro en todo el país

Del 10 al 17 de abril, la Agenda Cultural destaca por sus exposiciones itinerantes, ferias nacionales y la clausura de importantes festivales internacionales.
Ministerio de Cultura presenta la Agenda Cultural del 10 al 17 de abril
• El Ministerio de Cultura anuncia una variada programación que incluye el Festival de Cine de Panamá, ferias regionales y actividades de artes escénicas.
(09/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha revelado la programación de la Agenda Cultural correspondiente a la semana del 10 al 17 de abril de 2026, la cual despliega un abanico de actividades en diversos puntos del territorio nacional. Entre las actividades principales destaca la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, que se desarrolla en el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes y el Museo del Canal hasta el 12 de abril.
Festivales y Ferias Regionales
La oferta de eventos masivos es amplia, destacando la Feria Nacional de Colón en Buena Vista y la Feria de Veraguas en Soná, ambas vigentes hasta el 19 de abril. Asimismo, se celebran eventos especializados como la Feria de las Flores de Chicá hasta el 12 de abril, la Feria del Sombrero Blanco en Ocú, y el Festival de la Panela en Dolega a partir del 15 de abril.
En el ámbito de las artes escénicas, el Teatro Nacional será sede el 15 de abril de la presentación «Malditas Plumas» de España, mientras que la Ciudad de las Artes recibirá producciones de Cuba y Costa Rica el 17 de abril como parte del Festival de Artes Escénicas de Panamá.
Museos y Exposiciones Artísticas
Los ciudadanos pueden acceder a diversas muestras permanentes e itinerantes. En Albrook Mall continúa la exposición «Mola Viva» hasta el 2 de mayo, y en Amador se mantiene la exhibición sobre Ana Frank en el Museo de la Libertad. Por su parte, el Towncenter Costa del Este albergará la exposición «El Mundo según Mafalda» con entrada gratuita durante los días 11 y 12 de abril.
La red de museos nacionales, incluyendo el Museo de Historia de Panamá, el Museo Parque Arqueológico El Caño y el Museo Regional de Veraguas, operará en horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para el disfrute de turistas y nacionales.
Convocatorias y Formación
El Ministerio de Cultura mantiene abiertas convocatorias estratégicas, como el Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis, cuyo cierre es el 5 de junio, y el registro para la Feria Nacional de Artesanías 2026, disponible hasta el 17 de abril.
En el área formativa, se anuncian clases de títeres en la Ciudad de las Artes y el inicio de un curso de Lengua de Señas Panameñas con enfoque cultural el 13 de abril. La institución invita a la ciudadanía a inscribir sus eventos y consultar la programación completa a través de su aplicación móvil APP MIC.
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