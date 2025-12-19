Agenda cultural de Panamá presenta actividades del 19 al 26 de diciembre

Ministerio de Cultura anuncia programación de la agenda cultural de fin de año

• La cartelera para la última semana de diciembre contempla desfiles navideños, exposiciones de arte y presentaciones sinfónicas para todo público.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha presentado la agenda cultural oficial que regirá del 19 al 26 de diciembre de 2025, integrando una amplia gama de expresiones artísticas y celebraciones festivas en distintos puntos del territorio nacional. Esta programación, impulsada bajo la gestión del Gobierno Nacional, busca fomentar la participación ciudadana en espacios públicos y centros culturales a través de eventos gratuitos y de acceso al público.

Actividades destacadas de inicio de jornada

A partir del 19 de diciembre, la oferta incluye producciones teatrales como «Blanca Nieves salva la Navidad» en El Telonteatrostudio y «El Grinch» en el Centro de Arte y Cultura de Colón. En la ciudad de Panamá, la Sede MiCultura en el PH Tula desarrolla el workshop «El Arte de Dirigir», mientras que en el Casco Antiguo se inaugura la exposición colectiva «Sentidos» en la Galería Juan Manuel Cedeño.

La programación matutina contempla eventos como el ballet «El Cascanueces» en el Teatro Nacional y obras cortas en la Ciudad de las Artes. Por su parte, la Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá inicia una serie de conciertos de gala en las catedrales de Santiago y Aguadulce, extendiéndose hasta el 21 de diciembre.

Eventos de fin de semana y conmemoraciones

Para el 20 y 21 de diciembre, la agenda cultural se diversifica con mercaditos y bazares navideños en espacios como el Domo del Parque Omar y el Edificio 4 en calle José Martí. Destacan los desfiles de Navidad en Antón, Don Bosco, Arraiján y la «Nueva Ciudad» en Vacamonte, además del festival de luces en el Parque Urracá.

En el ámbito histórico, el Museo del Canal organiza jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas con motivo de los 36 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Complementariamente, en San Francisco se presenta la exposición fotográfica «Prohibido Olvidar Invasión Panamá».

Cierre de programación y eventos especiales

Hacia el 23 y 25 de diciembre, el Centro de Arte y Cultura de Colón mantiene una oferta constante de cine navideño y festivales en honor al nacimiento del niño Jesús. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un gran concierto navideño en el Teatro Nacional el día 21 de diciembre.

Finalmente, el 26 de diciembre, la agenda cultural incluye cuentos para niños en la Biblioteca Pública Lucas Bárcenas de Arraiján y sesiones de ejercicios en la Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera en San Miguelito. Las exposiciones «Pequeños Maestros Grandes Obras» y «Pinceladas de Luz» en el Museo Regional de Veraguas permanecerán vigentes para el disfrute de los visitantes.