Eventos imperdibles en la agenda cultural de Panamá para esta semana

Conozca las actividades de la agenda cultural nacional: arte, teatro y música

• Desde jornadas de reciclaje hasta conciertos de piano, la nueva agenda cultural panameña ofrece opciones gratuitas y familiares para el disfrute de la ciudadanía.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura de Panamá ha compartido su nueva agenda cultural para el periodo comprendido entre el 7 y el 14 de marzo de 2026. Esta programación incluye una amplia oferta de eventos que abarcan desde exposiciones artísticas y talleres educativos hasta festivales al aire libre, diseñados para fortalecer el acceso a la cultura en todo el territorio nacional.

Actividades destacadas del fin de semana

La jornada inicia el 7 de marzo con la exposición «Dulzura Tropical» en la Galería Juan Manuel Cedeño y talleres como «Cuentos debajo del palo de mango» en la Biblioteca Pública Pablo Sotillo de Capira. Además, se llevarán a cabo eventos masivos como el Festival Geek VI y el lanzamiento del Concurso Nacional de Deletreo en Los Andes Mall, ambos con entrada gratuita. En el ámbito escénico, continúan las presentaciones de obras como «Blanca Nieves» en el Teatro Metropolitan y «Willy Wonka» en el Teatro ABA.

Para el 8 de marzo, se han programado diversas actividades en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, resaltando la exhibición «Mujeres que Brillan» en la Cinta Costera III y el evento «Mujer, Arte y Talento» en el Museo Manuel F. Zárate, en la provincia de Los Santos.

Formación y convocatorias vigentes

Dentro de la agenda cultural, destaca el inicio de clases del Programa de Formación de Escritores (PROFE) el 7 de marzo, el cual mantiene su convocatoria abierta. Asimismo, se encuentran activas las convocatorias para el Encuentro Nacional de Literatura (hasta el 27 de marzo) y la Vereda Artesanal para la Feria de Azuero (hasta el 13 de marzo).

Ciencia, historia y cine

La programación también incluye visitas guiadas a las excavaciones funerarias en el Museo Parque Arqueológico El Caño, en Coclé, disponibles de martes a domingo. En el ámbito cinematográfico, del 12 al 15 de marzo se celebrará el Panama Horror Film Fest, mientras que el Ciclo de Cine Dule se extenderá hasta el 20 de marzo.

Finalmente, el cierre de la semana contará con el primer Encuentro de Observadores de Aves del Cangrejo el 14 de marzo y la presentación de «Beachers rumbo a seis décadas de historia musical» en Arraiján Town Center.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: