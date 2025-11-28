Del Festival del Chicheme a El Cascanueces: La agenda cultural de la semana

El Agenda Cultural de Panamá estará marcada por el cierre de las Fiestas Patrias, el inicio de las actividades navideñas y diversas convocatorias, exposiciones y talleres a nivel nacional.
Actividades destacadas en la Agenda Cultural: Cierres de mes de la patria y eventos navideños
• Desde desfiles y muestras fotográficas hasta el encendido del árbol de Navidad, el Ministerio de Cultura y diversas organizaciones presentan una oferta variada de eventos para la ciudadanía.
(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La agenda cultural Panamá ofrece una amplia y variada programación desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre4. Los eventos incluyen los cierres conmemorativos del Mes de la Patria, diversas exposiciones de arte y tradiciones, así como el inicio de las festividades decembrinas en la capital y otras provincias.
I. Eventos destacados por día
Viernes 28 de Noviembre
• Independencia de Panamá de España: Desfiles en Boquete, La Chorrera y varios puntos del país, organizados por el Ministerio de Cultura (@miculturapma)
• Muestra Fotográfica el Baúl de Tradiciones: Disponible a las 6:30 p.m. en El Chante Retro Bar, Vía Argentina, Panamá (@elchantepanama)
• OPEN STUDIO: Exposición que se extiende hasta el 30 de noviembre, comenzando a las 2:00 p.m. en Taller de Remedios, El Cangrejo (@remedios_art)
• CRASH: Obra teatral que se presenta hasta el 29 de noviembre a las 6:30 p.m. en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@coloncacco)
• Sala virtual cine u: Proyección de Tres del cine mundial a las 7:00 p.m. por la Universidad de Panamá (@cineuniversitarioup)
Sábado 29 de Noviembre
• Festival del Chicheme Colonense: Se realizará a las 9:00 a.m. en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@coloncacco)
• Concierto de fin de curso Rock n Folk: Evento pautado para las 10:00 a.m. (@ellunario)
• Mola en papel – Taller: Dos sesiones, la primera a las 2:00 p.m. y la segunda a las 3:30 p.m. en el Centro de visitantes del Valle de Antón (@museodelamola)
Domingo 30 de Noviembre
• Limpieza de playas, monumentos: La jornada inicia a las 7:00 a.m. en el Arco Chato, Calle 3, San Felipe (@miculturapma)
• Universo multicultural – Intervención colectiva: Se desarrollará a las 10:00 a.m. en el Mac Panamá, Ancón (@mac_panama)
• Mercadito navideño: Tendrá lugar a las 10:00 a.m. en la Plaza de Ciudad del Saber (@ciudaddelsaber)
• Arroz con pollo Food Fest 2025: Este festival gastronómico se llevará a cabo a las 12:00 m.d. en el Centro turístico Mi Pueblito (@larutadelsauspty)
• Cierre del mes de la patria – Casco Peatonal: Actividad de clausura a las 6:00 p.m. en Arco Chato, Calle 3, Casco Antiguo (@miculturapma)
II. Agenda de Diciembre
Lunes 1 de Diciembre
• Entre el Sonido y el Silencio – Galería: Iniciará a las 6:00 p.m. en Calle 79 Este, Coco del Mar, San Francisco (@mateosariel)
Martes 2 de Diciembre
• Taller de liderazgo: Se impartirá a las 9:00 a.m. en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@coloncacco)
• Porque la historia de las mujeres es como un trago de café: Presentación a las 5:00 p.m. en el Salón de capacitación piso M, Sede de Micultura, Vía España con Vía Argentina (@miculturapma)
Miércoles 3 de Diciembre
• Circulo de lectura juvenil: Actividad a las 10:30 a.m. en la Ciudad de las Artes – Llanos de Curundú – LA-108 (@miculturapma)
Jueves 4 de Diciembre
• Encendido del árbol de Navidad: El evento tendrá lugar a las 6:00 p.m. en el Parque Ricardo Galindo, Marbella (@Jcbellavista)
Viernes 5 de Diciembre
• Festival matemático internacional: Se desarrollará a las 9:00 a.m. en el Hotel Marriott Panamá, ubicado en Albrook Mall (@ciudaddelsaber)
• Festival Realezas del Calipso: El evento de clausura será en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@miculturapma)
III. Exposiciones y convocatorias permanentes
• Tejiendo historias – Exposición: Se extiende hasta el 12 de diciembre en la Galería Juan Manuel Cedeño (@miculturapma)
• La Ruta de las Estrellas: Permanecerá en el Parque Omar hasta el 27 de diciembre (@larutadelparque)
• El Cascanueces: La obra se presenta hasta el 14 de diciembre en el Teatro Nacional de Panamá (@balletnacionalpanama)
• La Chumerri Vuelve al Ghetto: Obra de teatro en cartelera hasta el 21 de diciembre en Teatro Aba (@teatroaba)
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *