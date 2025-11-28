Del Festival del Chicheme a El Cascanueces: La agenda cultural de la semana

Actividades destacadas en la Agenda Cultural: Cierres de mes de la patria y eventos navideños

• Desde desfiles y muestras fotográficas hasta el encendido del árbol de Navidad, el Ministerio de Cultura y diversas organizaciones presentan una oferta variada de eventos para la ciudadanía .

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La agenda cultural Panamá ofrece una amplia y variada programación desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre4. Los eventos incluyen los cierres conmemorativos del Mes de la Patria, diversas exposiciones de arte y tradiciones, así como el inicio de las festividades decembrinas en la capital y otras provincias.

I. Eventos destacados por día

Viernes 28 de Noviembre

• Independencia de Panamá de España: Desfiles en Boquete, La Chorrera y varios puntos del país, organizados por el Ministerio de Cultura (@miculturapma)

• Muestra Fotográfica el Baúl de Tradiciones: Disponible a las 6:30 p.m. en El Chante Retro Bar, Vía Argentina, Panamá (@elchantepanama)

• OPEN STUDIO: Exposición que se extiende hasta el 30 de noviembre, comenzando a las 2:00 p.m. en Taller de Remedios, El Cangrejo (@remedios_art)

• CRASH: Obra teatral que se presenta hasta el 29 de noviembre a las 6:30 p.m. en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@coloncacco)

• Sala virtual cine u: Proyección de Tres del cine mundial a las 7:00 p.m. por la Universidad de Panamá (@cineuniversitarioup)

Sábado 29 de Noviembre

• Festival del Chicheme Colonense: Se realizará a las 9:00 a.m. en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@coloncacco)

• Concierto de fin de curso Rock n Folk: Evento pautado para las 10:00 a.m. (@ellunario)

• Mola en papel – Taller: Dos sesiones, la primera a las 2:00 p.m. y la segunda a las 3:30 p.m. en el Centro de visitantes del Valle de Antón (@museodelamola)

Domingo 30 de Noviembre

• Limpieza de playas, monumentos: La jornada inicia a las 7:00 a.m. en el Arco Chato, Calle 3, San Felipe (@miculturapma)

• Universo multicultural – Intervención colectiva: Se desarrollará a las 10:00 a.m. en el Mac Panamá, Ancón (@mac_panama)

• Mercadito navideño: Tendrá lugar a las 10:00 a.m. en la Plaza de Ciudad del Saber (@ciudaddelsaber)

• Arroz con pollo Food Fest 2025: Este festival gastronómico se llevará a cabo a las 12:00 m.d. en el Centro turístico Mi Pueblito (@larutadelsauspty)

• Cierre del mes de la patria – Casco Peatonal: Actividad de clausura a las 6:00 p.m. en Arco Chato, Calle 3, Casco Antiguo (@miculturapma)

II. Agenda de Diciembre

Lunes 1 de Diciembre

• Entre el Sonido y el Silencio – Galería: Iniciará a las 6:00 p.m. en Calle 79 Este, Coco del Mar, San Francisco (@mateosariel)

Martes 2 de Diciembre

• Taller de liderazgo: Se impartirá a las 9:00 a.m. en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@coloncacco)

• Porque la historia de las mujeres es como un trago de café: Presentación a las 5:00 p.m. en el Salón de capacitación piso M, Sede de Micultura, Vía España con Vía Argentina (@miculturapma)

Miércoles 3 de Diciembre

• Circulo de lectura juvenil: Actividad a las 10:30 a.m. en la Ciudad de las Artes – Llanos de Curundú – LA-108 (@miculturapma)

Jueves 4 de Diciembre

• Encendido del árbol de Navidad: El evento tendrá lugar a las 6:00 p.m. en el Parque Ricardo Galindo, Marbella (@Jcbellavista)

Viernes 5 de Diciembre

• Festival matemático internacional: Se desarrollará a las 9:00 a.m. en el Hotel Marriott Panamá, ubicado en Albrook Mall (@ciudaddelsaber)

• Festival Realezas del Calipso: El evento de clausura será en el Centro de Arte y Cultura de Colón (@miculturapma)

III. Exposiciones y convocatorias permanentes

• Tejiendo historias – Exposición: Se extiende hasta el 12 de diciembre en la Galería Juan Manuel Cedeño (@miculturapma)

• La Ruta de las Estrellas: Permanecerá en el Parque Omar hasta el 27 de diciembre (@larutadelparque)

• El Cascanueces: La obra se presenta hasta el 14 de diciembre en el Teatro Nacional de Panamá (@balletnacionalpanama)

• La Chumerri Vuelve al Ghetto: Obra de teatro en cartelera hasta el 21 de diciembre en Teatro Aba (@teatroaba)

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

https://www.panama24horas.com.pa/cultura/agenda-diciembre-mac-panama-exposiciones/