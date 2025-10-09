Teatro, festivales y exposiciones: La Agenda Cultural Panamá para la segunda semana de octubre

Agenda Cultural Panamá: Las actividades más destacadas del 10 al 17 de octubre

• La semana estará marcada por importantes eventos como el Festival Nacional del Toro Guapo de Antón y la celebración del Festival Costumbres y Tradiciones Metropolitanas.

(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha dado a conocer la Agenda Cultural Panamá que abarca un diverso calendario de eventos desde el 10 hasta el 17 de octubre. La programación incluye concursos de oratoria, festivales de larga tradición, obras de teatro y múltiples exposiciones de arte en la ciudad capital y el interior del país, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la promoción cultural.

Eventos de Apertura de la Semana (10 y 11 de octubre)

La semana cultural inicia el 10 de octubre con el Concurso de Oratoria, que se llevará a cabo a las 9:00 a.m. en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El mismo día, el Auditorio Roque Cordero de la Ciudad de las Artes será sede del Recital de Graduación del CEAD a las 10:00 a.m..

El 11 de octubre trae consigo una jornada con el Festival Costumbres y Tradiciones Metropolitanas en el Biomuseo. El Museo de la Mola en el Casco Antiguo ofrecerá un Taller Esculturas con Chaquiras y la exhibición de arte Autismo sin límites: Jóvenes y Molas, esta última con entrada libre hasta el 18 de octubre. Cerrando la jornada, la Orquesta Sinfónica Juvenil se presentará con entrada libre en la Parroquia San Gerardo Mayela, Las Tablas, Los Santos.

Obras de Teatro y Exposiciones Destacadas

La cartelera teatral se mantiene robusta, con varias producciones en exhibición. Entre las más comentadas, se encuentran:

• Un tranvía llamado: Deseo: Obra de teatro en el Teatro en Círculo, en cartelera hasta el 19 de octubre.

• Se Alquila Marido que sea Infiel: Obra de teatro en Teatro la Plaza hasta el 30 de octubre.

• El Decorador: Obra de teatro en el Centro de Cultura y Arte de Colón hasta el 12 de octubre.

• El Señor de las Moscas: En el Teatro Pacific desde el 16 hasta el 19 de octubre.

Además, el Museo de la Libertad presenta la Exhibición temporal Ana Frank: Una historia vigente.

Grandes Festivales en el Interior y la Capital

La Agenda Cultural Panamá destaca dos grandes festivales folclóricos que inician el 15 de octubre:

• Festival Nacional Montañero del Tambor y la Carreta: Celebrado en Los Pozos, Herrera, y se extenderá hasta el 19 de octubre.

• Festival Nacional del Toro Guapo de Antón: Este evento tradicional en Antón, Coclé, estará disponible hasta el 20 de octubre.

Por otra parte, la Ciudad de las Artes acogerá el The Panama Series Festival y el Teatro Nacional será sede del Festival PRISMA.

Finalmente, el 17 de octubre se podrá visitar la Exhibición Individual de Jairo Romero en Weil Art Gallery y disfrutar de la Obra de teatro La Calle de los Sustos en Teatro Pacific.