Agenda cultural en Panamá vibra con eventos hasta el 19 de septiembre

Actividades culturales en Panamá se extienden con opciones para todos

• Con propuestas que van desde exposiciones de arte hasta talleres para niños y conciertos, la agenda cultural de Panamá ofrece una semana llena de entretenimiento y aprendizaje para toda la familia.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura de Panamá ha dado a conocer su detallada agenda cultural Panamá que se desarrollará del 12 al 19 de septiembre, presentando una amplia gama de actividades y eventos para toda la familia y para todos los gustos. La programación incluye espectáculos teatrales, exposiciones de arte, conciertos musicales, talleres educativos y festivales en diversas localidades a lo largo del país.

Eventos destacables del 12 al 14 de septiembre

La agenda arranca con una variedad de opciones. El 12 de septiembre, el público podrá disfrutar de la obra de teatro Los del Asiento de Atrás: Cicatrices en el Centro de Arte y Cultura de Colón y de la obra infantil Las aventuras de Caperucita Roja y el Lobo en El Telón Teatro Studio. Para los amantes del arte, el mismo día inician las exposiciones Ciudad Aristidiana, en la Galería de Arte Banconal, y Conexiones Marinas, el Gran Golfo de Chiriquí, en el Chiriquí Mall. Asimismo, la IX Edición de la Parada de las Flores se extenderá hasta el 16 de septiembre en Tierras Altas, Volcán.

El sábado 13 de septiembre, la programación continúa con actividades como la Fiesta Mexicana en Panamá 2025 en el Soho City Center, la exhibición gastronómica Sabores de Francia en Plaza Costa del Este, y el conversatorio con Carlos Wynter Melo en la Biblioteca de Boquete. Para los más jóvenes, hay talleres como Mi Retrato Artístico en el CCE – Casa del Soldado y Pintando por la Paz y el Medio Ambiente en la Ciudad de las Artes.

El domingo 14 de septiembre, se destacan dos eventos: el taller de teñido textil Atelier Tropical en el MAC Panamá y la presentación de la obra infantil Mi Villano Favorito en el Teatro ABA, con tres tandas disponibles.

Diversidad en la programación semanal

La agenda se mantiene activa durante la semana, con opciones como la exposición Esencia Artística Vol. 2, que se llevará a cabo el 15 de septiembre en la Galería Manuel E. Amador. El 16 de septiembre, se inaugura la exposición temporal Ana Frank en el Museo de la Libertad, y en la noche, el Teatro Estrella presenta la obra Dos Sugar en Enredos, que estará en cartelera hasta el 4 de octubre.

Obras de teatro y actividades de la semana en el Casco Antiguo: El Casco Antiguo se prepara para recibir a miles de turistas

Para el 17 de septiembre, la Weil Art Gallery invita a la exposición individual Dark Soul. El 18 de septiembre, el público puede asistir a la Feria del Mar en Zona Central Veracruz, la cual se extiende hasta el día 21. Ese mismo día se presenta el documental Historias del Canal en el Auditorio del Museo del Canal. Finalmente, la semana cierra el 19 de septiembre con la Colectiva de Artes Visuales Territorios en Diálogo en el Palacio de Gobierno y el concierto De Escocia y De Italia de la Orquesta Sinfónica de Panamá en el Teatro Balboa.

Aportes para toda la sociedad

Esta agenda cultural no solo ofrece entretenimiento, sino también oportunidades de aprendizaje y participación activa, como la Jornada de Limpieza de Playa del 18 y 20 de septiembre en Veracruz. Con eventos gratuitos y opciones para todos, el Ministerio de Cultura busca promover la participación ciudadana y enriquecer la vida cultural del país.