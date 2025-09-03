Panamá Vibra con una completa Agenda Cultural y Artística

Diversidad Cultural en Panamá: Eventos y Actividades del 5 al 12 de septiembre

El Ministerio de Cultura presenta una variada agenda cultural que incluye exposiciones, obras de teatro y talleres gratuitos en diversas ubicaciones de Panamá.

(03/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- El Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura) ha anunciado su completa agenda cultural para la semana del 5 al 12 de septiembre, una iniciativa diseñada para acercar el arte y la cultura a la ciudadanía en distintos puntos del país. La programación, que abarca desde exposiciones artísticas hasta talleres educativos y obras de teatro, busca fomentar la participación de jóvenes y adultos en diversas actividades creativas.

Entre las exposiciones destacadas se encuentra «El Teatro Panameño: Sus Protagonistas, Historia Viva», que estará disponible en la Galería Juan Manuel Cedeño del Casco Antiguo hasta el 12 de septiembre. En el mismo espacio se exhibe hasta esa misma fecha la exposición de arte de Helena Tagaropulos de Kitras. Por su parte, el Museo Regional de Veraguas acoge la muestra «Inclusión y percepción a través del Arte Pictórico» hasta el 16 de septiembre.

La agenda también ofrece múltiples oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. La Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera, en San Miguelito, impartirá talleres de ajedrez para niños y jóvenes, así como un taller de vida saludable y cultura para jóvenes y adultos. Adicionalmente, se realizará un taller de experimentos en la Biblioteca Pública Fernando Guardia de Penonomé y clases de inglés en la Biblioteca Pública Lucas Bárcena en Arraiján.

El teatro y la música tienen un lugar importante en la programación. El II Festival Juvenil de Música se llevará a cabo en la Ciudad de las Artes. Para los amantes del teatro, se presentarán obras como «Las aventuras de Caperucita Roja y el Lobo», «Mi Ex Me quiere Enredar la Vida» y «Mi Villano Favorito». La semana culminará con el Festival de la Flor de Guate en Atalaya, Veraguas, y la IX Feria de la Tortuga en Mata Oscura de Quebro, Mariato.