Agenda cultural de diciembre en el MAC Panamá: Exposición, historia y arte contemporáneo

El MAC Panamá presenta Musa y celebra su historia con la exhibición 60+1

• La exposición Musa es un acto curatorial que busca rescatar y celebrar las obras de artistas mujeres al entrelazar las colecciones permanentes del MAC Panamá y el MAMM de Medellín.

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) ha anunciado su agenda cultural para el mes de diciembre, ofreciendo a los visitantes un conjunto de exposiciones que profundizan en temas de identidad, memoria y reivindicación histórica. La programación incluye la colaboración internacional con el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y una muestra que recorre la propia evolución del museo.

Exposiciones Centrales en el MAC Panamá

Musa. Perspectivas femeninas en las colecciones del MAMM y el MAC Panamá

La exhibición Musa es el resultado de la unión de las colecciones permanentes del MAC Panamá y el MAMM. La muestra se presenta como un acto de justicia poética y un gesto curatorial enfocado en rescatar, visibilizar y celebrar las obras de artistas mujeres. Históricamente, el legado de estas creadoras ha sido opacado en los registros del arte. Además de esta propuesta, el MAC Panamá presenta la exposición titulada ¿Qué sucede cuando nuestro hogar comienza a desdibujarse?, la cual reflexiona sobre el exilio, la aculturación y la lenta erosión de las raíces. Esta muestra está marcada por el color azul, simbolizando los océanos y la búsqueda de reencuentro.

60+1: El pequeño gran museo de Ancón

Como adaptación de la muestra presentada entre 2023 y 2024 en la sede de Ancón, la exhibición 60+1 llega al Casco Antiguo para ofrecer un recorrido íntimo por la historia del MAC Panamá. Esta sala revela las raíces y evolución del museo a través de una selección de obras de su colección permanente, documentos y fotografías de su Sala Archivo. La muestra evidencia el desarrollo del arte contemporáneo en el país y refleja el compromiso de la sede satélite con el ecosistema artístico local y la proyección de artistas panameños a nuevas audiencias.

Información Práctica para Visitantes

El MAC Panamá mantiene activas sus dos sedes con horarios diferenciados:

Sede Dirección y Contacto Horario (Martes a Domingo) Ancón Calle San Blas, Ancón. Teléfonos: +507 262-8012 / 6598-0014 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Casco Antiguo 1er piso, Edif. San Juan de Dios, Ave. B con calle 9na. Teléfono: +507 6332-7999 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las entradas generales tienen un costo de B/.5.00 para panameños y residentes, y B/.10.00 para extranjeros. Estudiantes y jubilados panameños o residentes acceden por B/.2.50, mientras que extranjeros pagan B/.5.00. La entrada es gratuita para niños de hasta 12 años y para los miembros del programa +MAC. Las visitas guiadas tienen una tarifa adicional de $5.00.

El museo invita a la comunidad a participar en las diversas actividades complementarias preparadas para las exposiciones, sugiriendo reservar previamente. Nuevas experiencias están en desarrollo para el futuro cercano.