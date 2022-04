Anuncian los ganadores del Concurso de Cuentos Cortos de Caribbean Magazine Plus 2022

(15/Abr/2022 – web) LatAm.- Caribbean Magazine Plus realizará la ceremonia de premiación del Concurso de Cuentos Cortos este sábado 23 de abril de 2022 a las 11 a.m., y será transmitida a través de su plataforma en Facebook. Los escritores ganadores tendrán la oportunidad de pasar a primer plano y contarnos y contarle al mundo sobre sus historias y lo que los impulsó a crear.

Los tres finalistas principales provienen de Aruba, Barbados, San Vicente y las Granadinas y de Freeport, Las Bahamas.

Brandon Boulous, primer clasificado de Aruba, con su obra “Barracuda”, dijo sobre su entrada: “Lo escribí en el idioma de mi isla, que es Papimento. En la isla, es un idioma realmente inexplorado en el medio de la literatura. Principalmente escribimos libros para niños aquí. Así que realmente quería abordar algo visceral. Quería explorar la violencia con nuestro lenguaje. Así que se me ocurrió un ataque de barracuda en mi mente y quería usarlo para explorar de esa manera y describir cosas nuevas básicamente con nuestro idioma criollo”.

Brandon lo contará todo cuando nos sentemos a conversar el 23 de abril y comparta más con nosotros sobre su proceso de escritura.

La finalista del segundo lugar, LaFluer Cockburn de Barbados, San Vicente y las Granadinas con su obra “Yurumein”, dijo: “Estaba investigando sobre la salud mental y cómo la ve la sociedad. Sabes, a veces las personas son rechazadas y estaba tratando de mostrar que a veces puedes ser aceptado, puedes encontrar apoyo dentro de tu comunidad y cómo eso puede ayudarte a lidiar con tu problema de salud mental. No tiene que ser rechazado y no tiene que ser terrible”

El poder proveniente del cuento de LaFluer es evidente e inspirador, ya que la salud mental es a menudo un asesino silencioso en las comunidades del Caribe y América Central.

Sue -Lynne McCrea-Shepherd, finalista del tercer lugar de Freeport, Bahamas, con su entrada, «Watching the Waves», se sintió más honrada por la experiencia. Ella dijo: “No puedo creerlo. Acabo de salir de una operación y esta es una gran noticia. Estoy complacida.»

La Dra. Nicola Hunte, coordinadora de literatura en inglés de la Universidad de las Indias Occidentales, Cave Hill, fue la evaluadora principal del concurso y será la anfitriona de la ceremonia de premiación, dijo que estaba más que feliz de apoyar a Arawak Media y Caribbean Magazine.

Agregó que habían piezas geniales por todas partes y después de reducirlo a seis finalistas, de los cuales envió a su equipo para una evaluación ciega, pudo reducirlo a los últimos tres finalistas.

Los subcampeones fueron:

• Janielle Brown de San Vicente y las Granadinas, en cuarto lugar con “Death Row”;

• Michael J Miller de Bahamas, en quinto lugar con “City of Kings; y

• Elizabeth Best, en sexto lugar de Estados Unidos con “A Bloody Tall Tale or Not”.

Puede ver la ceremonia de premiación completa en la página de Facebook en vivo el sábado 23 de abril de 2022 a las 11 a.m., en @Caribbean Magazine Plus o puede ver la repetición en el canal de YouTube @CaribMagTV o en la página de Facebook.

Fuente/Foto: CMP