Arranca la undécima edición de IFF Panamá

“Genera alegría, una alegría profunda, una alegría que nutre y pregunto es que la alegría no es crucial para combatir el día a día, para combatir los retos y sinsabores de la vida, ¿es que no vale la pena invertir en ella?, estamos hoy aquí con una cuarta parte de la programación de otros años, con menos de una décima parte de los invitados de años anteriores, pero venimos con un festival precioso, con películas de lujo, para ser exactas 16, tres de ellas panameñas, Tito y margot y yo en premier mundial, contamos con sedes llenas de historia e invitados sumamente especiales, nuestra programación es emotiva, propia, inteligente y única y el film que abre esta noche dirigido por una de las directoras más respetadas y reconocidas del mundo que hoy nos acompaña, Claire Denis, tiene un sello panameño ineludible, ya que Stars at noon fue filmada en su totalidad en Panamá», expresó Pituka Ortega Heilbron, Presidente de la Fundación IFF Panamá.

«Espero que mi entrega al festival de cine se traduzca en redefinir la historia del cine de nuestra región. Esta edición es precisa y profunda, grandísima en alma; el cine nace como un reflejo de la humanidad y este festival es un reflejo de quiénes somos y de cómo podemos ser mejores» Bernardo Ordás Guardia, Director de la Fundación IFF Panamá.

La directora francesa Claire Denis señaló que su relación con el Festival Internacional de Cine de Panamá, inició cuando estuvo invitada en una pasada edición y desde entonces quedó enamorada de las tierras canaleras, regresando para grabar en Panamá la película «Stars at noon», que hoy abre la undécima edición de IFF Panamá.

Por su parte, Essie Mastellari manifestó que desde 2.015 la entidad que representa apoya al festival porque cree en la misión y la visión que tiene la fundación IFF Panamá para el desarrollo de la industria local y de la región.

La undécima edición de IFF Panamá

El Festival Internacional de Cine de Panamá se ha convertido en una ventana de cine para el mundo. La Fundación IFF Panamá, organización sin fines de lucro, tiene como objetivo principal servir como plataforma para el lanzamiento, integración y crecimiento de la industria del cine local y de nuestra región, a través de la ejecución de programas educativos y de desarrollo para la industria.

Con esta edición, IFF Panamá contará con la proyección de 16 películas, más de 10 invitados nacionales e internacionales y una completa agenda dirigida a industria, donde los participantes podrán convivir durante dos días con directores, productores, actores y especialistas en el sector cinematográfico que compartirán su experiencias y percepciones del cine en la región.

Las sedes oficiales del IFF Panamá son: Teatro Ateneo en las instalaciones de la Ciudad del Saber, el teatro del Museo del Canal y el Hotel La Compañía en el Casco Antiguo y La Manzana de Santa Ana.

#CINEESVIDA

Vía Cardigans