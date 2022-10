Arranca preventa de boletos de la cartelera de celebración de los 20 años del Panama Jazz Festival con un 50% de descuento

(7/Oct/2022 – web) Panamá.- El Panama Jazz Festival anunció la preventa de boletos al público en general para los conciertos en el Teatro Anayansi, Noche de Gala, clínicas musicales y el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, eventos que forman parte de la cartelera de celebración de los 20 años del Panama Jazz Festival del 16 al 21 de enero de 2023.

Las compras se podrán efectuar en preventa desde este momento hasta el 15 de diciembre de 2022 a mitad de precio a través de la página web https://panamajazzfestival.com/

Adicional, se comunica la apertura del período de acreditación para periodistas y medios de comunicación (únicamente) de manera gratuita hasta el 30 de diciembre de 2022. Para inscribirse, deberá ingresar al formulario de registro https://panamajazzfestival.com/prensa/ , donde además se incluye información relevante sobre su acreditación. Después del 30 de diciembre, las acreditaciones tendrán un costo.

Luego de 20 años, el Panama Jazz Festival se ha convertido en una atracción de turismo cultural y educativo sin precedentes gracias a la visita de más de 500,000 personas de diferentes latitudes, inspirando, educando y proporcionando herramientas y oportunidades para construir un futuro mejor para las personas y sus comunidades.

Para enero de 2023, el Panama Jazz Festival contará con reconocidos artistas como: Chucho Valdés; La gran Catherine Russell, hija del pionero panameño del jazz – el bocatoreño Luis Russell; Children Of The Light, trío portador del legado de Wayne Shorter conformado por el bajista John Patitucci, baterista Brian Blade y el Maestro Danilo Pérez; la panameña compositora y estrella del pop Erika Ender, y el grupo de mujeres y disidencias dirigido por Patricia Zárate de Pérez Global Jazz Womxn. Gracias al apoyo de la Embajada de los Estados Unidos los grupos Farayi Malak Quartet, Nadia Washington Quartet y Chase Morrin Trío participarán del festival dando conciertos y clínicas. Gracias a la Embajada de Israel presentaremos a Lihi Haruvi, y por parte de la Embajada de El Salvador, el proyecto acústico fundado por el músico Salvadoreño Carlos Romero. El festival también presentará destacados músicos nacionales como Celsito Quintero, Idania Dowman, Anthony Morris Kuna Jazz Quintet, el grupo Harp Fusion, la cantante Carolina “Calele” Pérez, y los nuevos proyectos de Fundación Danilo Pérez: el Luis Russell Collective y Las Hijas del Jazz Big Band.

Las Clínicas musicales estarán lideradas por algunas de las instituciones más importantes de la educación musical en América incluyendo el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, el New England Conservatory con su programa de jazz y de música clásica, el New York Jazz Academy, el Conservatorio de Santiago de Chile, entre otras. Así también los artistas internacionales estarán dictando master class y compartiendo con los estudiantes registrados en los eventos educativos. Las clínicas musicales también presentarán el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia que estará celebrando la nueva ley que regula la musicoterapia en la República de Panamá; el VI Simposio de las Expresiones Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes de Panamá con el tema dedicado al bolero y dirigido por el sociólogo y profesor Gerardo Maloney; la VII Conferencia de Educación en el Hogar; el II Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá que se enfocará en destacar la música de estos pueblos; y el Primer Simposio Internacional: Panamá y el Caribe en la Historia del Jazz que presentará a la destacada académica Estadounidense Lara Putnam, escritora del libro Radical Moves. Caribbean Migrants and the Politics of Race in the Jazz Age.

El festival se realiza gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la Alcaldía de Panamá. El Panama Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la Coproducción de Ciudad del Saber.

Para mayor información sobre el Panama Jazz Festival, visite: www.panamajazzfestival.com

Fuente/Foto: Panama Jazz Festival