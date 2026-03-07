Francofonía 2026: Conozca las actividades culturales y ferias en la capital

Alianza Francesa presenta el calendario oficial de la Francofonía 2026

• La Alianza Francesa y la Embajada de Francia detallan una programación gratuita que integra tecnología, educación y el tradicional Mercadito de Sabores.

(07/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Alianza Francesa de Panamá y la Embajada de Francia, junto a 13 representaciones diplomáticas, han desplegado la programación oficial de la Francofonía 2026. Bajo el lema de la diversidad y la cooperación, el festival se extenderá durante todo el mes de marzo con actividades que abarcan desde el cine independiente hasta la innovación tecnológica y la orientación académica.

Agenda de exposiciones y cine

Las actividades inician formalmente el martes 3 de marzo a las 6:00 p.m. con la inauguración de la exposición «Réseaux invisibles: des infrastructures de lumière» en la sede de la Alianza Francesa. El pasado 5 de marzo, se realzó la proyección de las películas Une sœur (Unión Europea) y Hive (Kosovo) en la Alianza Francesa. La oferta cinematográfica será un pilar fundamental con las siguientes fechas clave:

• Sábado 7 de marzo (3:00 p.m.): Se realizará un recorrido especializado en la sala «Construyendo el Canal de Panamá» del Museo del Canal, resaltando la vinculación histórica francesa en la vía interoceánica.

• Jueves 12 de marzo (6:30 p.m.): Cine en Cervecería Feroz con la cinta suiza La Gyranthera.

• Viernes 13 de marzo (6:30 p.m.): Proyección de Milonga (Uruguay) en Galería Solar.

Ferias, innovación y gastronomía

El evento también abre espacios para el debate y la formación. El martes 24 de marzo a las 11:00 a.m., se llevará a cabo una conferencia virtual vía Twitch titulada «¿Cómo reflejan los videojuegos las culturas?», explorando las nuevas narrativas digitales.

Para quienes buscan crecimiento profesional, el jueves 26 de marzo (de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.) se realizará la Feria de Oportunidades en la Alianza Francesa, donde se expondrán ofertas educativas y laborales de los países francófonos. El sábado 21 de marzo, el Parque Andrés Bello recibirá el esperado «Mercadito de los Sabores», un punto de encuentro para la gastronomía internacional.

Concierto de clausura

El cierre de la Francofonía 2026 tendrá lugar el martes 31 de marzo a las 7:00 p.m. en el Teatro En Círculo. El broche de oro musical estará a cargo de «Un Air Deux Mômes», dúo compuesto por Corentin Restif y Émilie Manescau, quienes ofrecerán un espectáculo que fusiona la tradición y la modernidad de la canción francesa.

