Casa Santa Ana inaugura exposición de la fotógrafa internacional Zanele Muholi

Visibilidad y resiliencia: la obra de Zanele Muholi llega a Casa Santa Ana

• La destacada artista sudafricana exhibe por primera vez en la región su obra sobre identidad y dignidad humana en una muestra gratuita abierta hasta abril.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Zanele Muholi, reconocida como una de las fotógrafas más influyentes del arte global contemporáneo, presenta su obra por primera vez en la región en la Fundación Casa Santa Ana. Bajo el título Amalanga awafani (No todos los días son iguales), la exhibición será inaugurada este sábado 24 de enero con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá y permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el 19 de abril de 2026.

Diálogo, inclusión y representación

La muestra fotográfica explora las condiciones de visibilidad, seguridad y pertenencia de las comunidades negras cuir, integrando piezas de sus famosas series Somnyama Ngonyama y Faces and Phases. En estas obras, Muholi emplea la fotografía como un recurso para profundizar en conceptos de identidad, memoria y dignidad humana. María Eugenia Herrera, Ministra de Cultura, destacó que la llegada de esta artista a Casa Santa Ana es fundamental para fomentar espacios culturales que reflejen todas las voces y realidades de la sociedad.

La artista describe su trabajo como una «oración diaria», subrayando que sus retratos trascienden lo personal para representar a los cuerpos femeninos de su linaje. Zanele Muholi expresó su agradecimiento a Casa Santa Ana por facilitar una conversación necesaria en Panamá sobre la complejidad y la alegría frente a la anulación de las identidades.

Programación y acceso comunitario

Carolina Hausmann, directora de la Fundación Casa Santa Ana, señaló que esta exhibición cumple con la misión del centro de conectar a la comunidad con el arte desde una perspectiva reflexiva y accesible. La muestra invita a los visitantes a descubrir el lado más humano del arte contemporáneo a través de retratos en blanco y negro que capturan momentos específicos de supervivencia y cambio social.

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el sábado 24 de enero, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en la sede de Casa Santa Ana, ubicada en el Terraplén, a la entrada del Casco Viejo. Además, el lunes 26 de enero se llevará a cabo un conversatorio con la artista en el Museo del Canal Interoceánico a las 7:00 p.m., complementando una agenda educativa que se desarrollará durante los meses de la exposición.

