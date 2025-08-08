Centro Cultural de España en Panamá lanza ambiciosa agenda cultural para el segundo semestre

Casa del Soldado presenta ciclo de actividades que posicionan al Centro Cultural de España como referente regional

La agenda incluye cine, literatura, danza, memoria histórica y medio ambiente, reafirmando el compromiso del Centro Cultural de España con el acceso libre a la cultura.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con el lema “Abre tus Ojos a la Cultura”, la Embajada de España y el Centro Cultural de España – Casa del Soldado presentaron oficialmente su programación para el segundo semestre del año, en un encuentro con la prensa que anticipa una etapa de expansión cultural entre Panamá y España.

El evento contó con la participación de Elena González, directora del Centro Cultural, y Jorge Peralta, ministro consejero de la Embajada de España, quienes reafirmaron el compromiso de España con el intercambio artístico y el diálogo intercultural. Ambos destacaron que el Centro no es solo un espacio físico en el Casco Antiguo, sino un ecosistema abierto de reflexión, aprendizaje y encuentro ciudadano.

La programación se articula en torno a cuatro ejes temáticos:

• “Hacer barrio, hacer ciudad”: Fomenta la cultura de proximidad y revitaliza espacios públicos en el Casco Antiguo junto a asociaciones locales.

• “Memoria y territorio”: Aborda la construcción de la memoria colectiva y los derechos humanos con artistas, escritores e historiadores.

• “Panamá somos todos”: Celebra la diversidad cultural del país, dando visibilidad a comunidades indígenas, afrodescendientes, LGTBQ+ y personas con discapacidad.

• “Sembrando conciencias”: Promueve la conciencia ecológica y el pensamiento crítico frente al cambio climático desde la cultura.

Entre los eventos destacados figuran la participación de compañías españolas en los festivales PRISMA y Panamá Flamenco, el ciclo mensual “Ventana del Cine Español” en colaboración con el Cine Universitario, y un homenaje literario durante la Feria Internacional del Libro a Carmen Martín Gaite, Ángel González y Antonio Machado. En ese marco, se anunciará a la escritora panameña ganadora de una residencia literaria en La Coruña y se presentará el espectáculo “Cuando las palabras danzan”, que fusiona literatura y danza.

También se conmemorarán los 50 años del inicio del proceso democrático en España con la exposición “Revolución a golpe de tinta”, centrada en el cómic como herramienta de crítica social, acompañada de mesas redondas y testimonios panameños.

Otro proyecto relevante será “Torrente de canciones”, que explora la composición musical como puente entre la canción urbana y la décima rural, reflejando identidades compartidas.

En el ámbito formativo, se lanzarán talleres, becas y seminarios en arte contemporáneo, dramaturgia y danza. Destacan el seminario “Diálogos del Istmo” junto a Fundación Los Carbonell, el programa “Método: curatorial” con el Museo de Arte Contemporáneo, y talleres con Alberto Conejero y Susana Pous.

Con esta programación, el Centro Cultural de España – Casa del Soldado reafirma su papel como referente de acceso libre a la cultura, pensamiento crítico y sostenibilidad, consolidando un puente activo entre las culturas panameña y española.