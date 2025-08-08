Centro Cultural de España en Panamá lanza ambiciosa agenda cultural para el segundo semestre

El Centro Cultural de España en Panamá anuncia una programación diversa para agosto, septiembre y octubre, consolidando su rol como puente cultural entre España y Panamá.

Casa del Soldado presenta ciclo de actividades que posicionan al Centro Cultural de España como referente regional

La agenda incluye cine, literatura, danza, memoria histórica y medio ambiente, reafirmando el compromiso del Centro Cultural de España con el acceso libre a la cultura.

(8/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con el lema “Abre tus Ojos a la Cultura”, la Embajada de España y el Centro Cultural de España – Casa del Soldado presentaron oficialmente su programación para el segundo semestre del año, en un encuentro con la prensa que anticipa una etapa de expansión cultural entre Panamá y España.

El evento contó con la participación de Elena González, directora del Centro Cultural, y Jorge Peralta, ministro consejero de la Embajada de España, quienes reafirmaron el compromiso de España con el intercambio artístico y el diálogo intercultural. Ambos destacaron que el Centro no es solo un espacio físico en el Casco Antiguo, sino un ecosistema abierto de reflexión, aprendizaje y encuentro ciudadano.

La programación se articula en torno a cuatro ejes temáticos:

• “Hacer barrio, hacer ciudad”: Fomenta la cultura de proximidad y revitaliza espacios públicos en el Casco Antiguo junto a asociaciones locales.

• “Memoria y territorio”: Aborda la construcción de la memoria colectiva y los derechos humanos con artistas, escritores e historiadores.

• “Panamá somos todos”: Celebra la diversidad cultural del país, dando visibilidad a comunidades indígenas, afrodescendientes, LGTBQ+ y personas con discapacidad.

• “Sembrando conciencias”: Promueve la conciencia ecológica y el pensamiento crítico frente al cambio climático desde la cultura.

Entre los eventos destacados figuran la participación de compañías españolas en los festivales PRISMA y Panamá Flamenco, el ciclo mensual “Ventana del Cine Español” en colaboración con el Cine Universitario, y un homenaje literario durante la Feria Internacional del Libro a Carmen Martín Gaite, Ángel González y Antonio Machado. En ese marco, se anunciará a la escritora panameña ganadora de una residencia literaria en La Coruña y se presentará el espectáculo “Cuando las palabras danzan”, que fusiona literatura y danza.

También se conmemorarán los 50 años del inicio del proceso democrático en España con la exposición “Revolución a golpe de tinta”, centrada en el cómic como herramienta de crítica social, acompañada de mesas redondas y testimonios panameños.

Otro proyecto relevante será “Torrente de canciones”, que explora la composición musical como puente entre la canción urbana y la décima rural, reflejando identidades compartidas.

En el ámbito formativo, se lanzarán talleres, becas y seminarios en arte contemporáneo, dramaturgia y danza. Destacan el seminario “Diálogos del Istmo” junto a Fundación Los Carbonell, el programa “Método: curatorial” con el Museo de Arte Contemporáneo, y talleres con Alberto Conejero y Susana Pous.

Con esta programación, el Centro Cultural de España – Casa del Soldado reafirma su papel como referente de acceso libre a la cultura, pensamiento crítico y sostenibilidad, consolidando un puente activo entre las culturas panameña y española.

