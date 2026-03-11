Cooperación entre España y Panamá se fortalece en el Centro Cultural de España

El Centro Cultural de España presenta logros de 2025 y nueva agenda 2026

• Con un enfoque en diversidad, igualdad y sostenibilidad, el Centro Cultural de España reafirma su rol como puente estratégico entre ambas naciones.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Centro Cultural de España – Casa del Soldado presentó los resultados de su gestión durante el año 2025, junto al anuncio de una robusta programación cultural para el primer semestre de 2026, orientada a consolidar el diálogo y la cooperación entre Panamá y España.

Desde su reactivación a pleno rendimiento en febrero de 2025, la institución ha logrado posicionarse nuevamente como un referente para la comunidad artística y la ciudadanía panameña. Según el balance presentado, se realizaron más de 100 actividades educativas y culturales, alcanzando una participación total de 14,313 personas, sumando la asistencia en sede y en espacios externos.

Compromiso con el desarrollo sostenible y la comunicación

La programación ejecutada ha reforzado la imagen de España como un aliado en el desarrollo sostenible, promoviendo derechos humanos, diversidad cultural y la lucha contra el cambio climático. En el ámbito de comunicación, destaca la colaboración de la ilustradora panameña Mariel Almuiña, conocida como Mao, quien diseñó la imagen oficial de la AECID para el Día Internacional de la Mujer, pieza central de la campaña internacional #poryparatodas.

Programación artística e intelectual 2026

Para los próximos meses, el Centro Cultural de España contempla eventos de alto perfil, iniciando con el seminario «Conectadas y Resilientes: una mirada feminista», que contará con la participación del embajador de España, Guzmán Palacios, y la directora de ONU Mujeres, Bibiana Aído.

En el área musical, la Casa del Soldado dedicará espacios al jazz-flamenco mediante la presentación de The Spanish Real Book y talleres de percusión para niños. Asimismo, se confirmó la actuación de la artista María Toro, quien integrará a músicos panameños en su propuesta escénica.

Artes visuales y escénicas

La oferta expositiva incluye la muestra «La dimensión de lo invisible», una exploración del ecofeminismo a través de la obra de diez artistas nacionales e internacionales, entre ellas Sandra Eleta, Donna Conlon y Laura Fong Prosper. Por su parte, el Festival de Artes Escénicas (FAE) 2026 recibirá a la española Sol Picó con la obra «Malditas Plumas».

La agenda se completa con la “Ventana del Cine Español” en el Cine Universitario y el ciclo «Cata de Libros». Además, el edificio sede estrena la rehabilitación de su carpintería histórica y un mural de nueve metros dedicado a la cultura congo, elaborado por artistas de Portobelo.

Más detalles en: www.ccecasadelsoldado.aecid.es

