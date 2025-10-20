Cobertura especial de Sertv por la festividad del Cristo Negro de Portobelo en Colón

Sertv noticias transmitirá en directo la festividad del C risto Negro de Portobelo

• La periodista Librada Torrero y el equipo de Sertv Noticias se desplazarán al distrito de Portobelo para recabar los testimonios de los creyentes en esta importante manifestación religiosa.

(20/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este martes 21 de octubre, Sertv Noticias ofrecerá una cobertura especial y una transmisión en directo desde el distrito de Portobelo, en la provincia de Colón. La iniciativa tiene como objetivo principal brindar a la audiencia el seguimiento de la festividad en honor al Cristo Negro de Portobelo, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Panamá.

Como sucede cada año, miles de creyentes del Cristo Negro de Portobelo se darán cita en Colón para rendir tributos y expresar su agradecimiento por los milagros que han sido concedidos.

Cobertura periodística en vivo

La periodista Librada Torrero acompañará a los feligreses durante los noticieros de Sertv, en una jornada dedicada a buscar los testimonios más emotivos. La reportera compartirá con los espectadores las historias y las expresiones de fe de los devotos que se congregan en este evento religioso.

La cobertura forma parte del compromiso de Sertv Noticias con su audiencia bajo el lema «el poder de la verdad», documentando los eventos que reflejan la cultura y la devoción del país.

Se invita a la audiencia a sintonizar la programación para seguir en directo los pormenores de la celebración desde la provincia de Colón.