Gala musical por los 60 años de Danilo Pérez impulsará programas de la Fundación Danilo Pérez

Concierto conmemorativo por los 60 años de Danilo Pérez beneficiará a su fundación

El evento rinde homenaje al legado artístico y social del jazzista panameño, destinando lo recaudado a los programas de formación de jóvenes de la Fundación Danilo Pérez .

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La música y el compromiso social se fusionan en un concierto especial para celebrar los 60 años de vida y trayectoria del Maestro Danilo Pérez. Esta gala conmemorativa tiene como objetivo principal recaudar fondos para respaldar la labor educativa y administrativa de la Fundación Danilo Pérez, institución que utiliza la enseñanza musical como motor de cambio y transformación para la juventud panameña.

Un homenaje a la excelencia y la vocación social

El evento nace como un acto de gratitud hacia la carrera de Pérez, quien ha destacado globalmente no solo por su excelencia artística en el jazz contemporáneo, sino por su labor como embajador cultural y su vocación hacia la formación de comunidades. Durante seis décadas, el Maestro ha promovido la música como una herramienta de diálogo y creación de oportunidades reales para las nuevas generaciones.

El escenario contará con la participación de destacados músicos vinculados a los proyectos más emblemáticos del homenajeado: la propia Fundación Danilo Pérez y el Berklee Global Jazz Institute. Los artistas se suman a esta iniciativa para celebrar el legado social de una de las figuras más influyentes de la cultura panameña ante el mundo.

Inversión social a través de la cultura

Lo recaudado mediante la venta de entradas será destinado directamente al fortalecimiento de los procesos culturales y la sostenibilidad de los programas de la Fundación. Según destaca la organización, asistir a esta velada representa una contribución directa a la continuidad de los proyectos de formación musical que benefician a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Para mayor información, puede escribir al correo electrónico desarrollo@fundaciondaniloperez.org.