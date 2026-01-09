Conmemoración de la Gesta Patriótica del 9 de enero incluye recorrido por la ruta de la soberanía

El Museo del Canal invita a recorrer la historia de la soberanía nacional este 9 de enero

• A través de la sala interactiva «Ruta por la Soberanía», los visitantes podrán profundizar en el legado de los mártires y el camino hacia la reversión del Canal de Panamá.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Bajo el lema «Puertas Abiertas«, el Museo del Canal conmemora hoy viernes la Gesta Patriótica del 9 de enero, una fecha fundamental en la memoria colectiva del país que marcó el camino hacia la plena soberanía nacional. El museo invita a la comunidad a reflexionar sobre los acontecimientos de 1964 en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., ofreciendo entrada gratuita para nacionales y residentes en su sede ubicada en el Casco Antiguo.

Los visitantes tienen la oportunidad de explorar la sala interactiva denominada «Ruta por la Soberanía de 1903-1964». Este espacio detalla cronológicamente los enfrentamientos entre panameños y residentes de la antigua Zona del Canal, apoyándose en un repositorio digital y fotografías inéditas. Una pieza central del recorrido es la bandera panameña restaurada, el mismo símbolo que los estudiantes del Instituto Nacional portaron durante los sucesos históricos y que terminó rasgada, desencadenando las protestas nacionales.

Compromiso con la memoria histórica

Ana Elizabeth González, Directora Ejecutiva del Museo del Canal, destacó que con la Galería de Banderas y estos espacios de reflexión, la institución reafirma su compromiso con el orgullo nacional. El objetivo es que las nuevas generaciones comprendan el sacrificio de los 21 mártires, entre ellos Ascanio Arosemena, cuyo nombre designa hoy al complejo de capacitación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), ubicado en la antigua Escuela de Balboa.

La reseña histórica de esta fecha recuerda que el entonces presidente Roberto Chiari rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras la agresión a los estudiantes. Este acto de dignidad nacional solo fue revertido cuando Washington aceptó revisar los términos del control del Canal, proceso que culminó con la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 y la transferencia total de la vía interoceánica el 31 de diciembre de 1999.

Monumentos y símbolos de soberanía

Como tributo permanente a esta lucha, la ACP inauguró en 2003 el Monumento a los Mártires del 9 de Enero de 1964, obra que incluye una Plaza, la Columnata y, desde 2008, una «Llama Eterna» en su rotonda. Estos elementos simbolizan la resiliencia y la memoria de quienes exigieron el izamiento del pabellón nacional en la Escuela de Balboa.

El Museo del Canal reitera la invitación a utilizar este espacio para aprender y dialogar sobre la historia patria. El cierre de la boletería se realizará a las 4:30 p.m., permitiendo a los asistentes sumergirse en la narrativa de una de las gestas más significativas de la República de Panamá.

Mayor información, visite: Museo del Canal Interoceánico de Panamá

