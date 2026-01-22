Consulta ciudadana y eventos artísticos destacan en la agenda del Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura presenta la agenda de eventos del 23 al 31 de enero de 2026

• La agenda cultural para finales de enero prioriza la participación ciudadana a través de consultas nacionales y ofrece una amplia oferta de teatro y cine gratuito.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha publicado su agenda oficial de actividades para el periodo comprendido entre el 23 y el 31 de enero de 2026. Bajo el lema «Con paso firme», la institución promueve una programación diversa que abarca desde exposiciones de artes plásticas hasta conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, distribuidos en puntos estratégicos de la geografía panameña.

Exposiciones y artes plásticas a nivel nacional

La oferta cultural inicia con la Gran Exposición Colectiva de Artistas de la Plástica Panameña, disponible hasta el 22 de marzo. En la Galería Manuel E. Amador se presenta «Colores del Viento» hasta el 28 de enero , mientras que el Museo de Penonomé alberga la muestra «Linajes Ancestrales Coclesanos» hasta finales de mes. Asimismo, la Facultad de Bellas Artes presenta una exposición gratuita de calendarios japoneses abierta al público.

Música, teatro y cine para la comunidad

La Orquesta Sinfónica Nacional realizará una gira de conciertos con entrada libre que incluye la Catedral San José en David, Chiriquí, el Colegio Tomás Benigno Argote en Boquete, y el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO). En el ámbito teatral, destacan producciones como «Willy Wonka» en Teatro ABA , «Los tres Cerditos y el Lobo» en El Telón Studio , y la obra «Blanca Nieves» en el Teatro Metropolitan Panamá. Por su parte, el cine foro de la Biblioteca Nacional proyectará «Estación Central de Brasil» con entrada gratuita.

Educación artística y participación ciudadana

El Ministerio de Cultura enfatiza la importancia de la Consulta Ciudadana para el Plan Nacional de Culturas, invitando a la población a participar activamente para ser parte del cambio. Para los más jóvenes, se mantienen abiertas las inscripciones para talleres como el Veranito Mumo 2026 en el Museo de la Mola , talleres de guarda parques en el Jardín Botánico Summit , y el Festival de Libros Infantil y Juvenil en el Parque Omar. La agenda concluye el 31 de enero con eventos regionales como el XXXI Festival Musical de El Valle de Antón.

