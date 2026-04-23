Sertv y Ministerio de Cultura presentan conversatorio sobre economía creativa en Panamá

Sertv y Ministerio de Cultura presentan conversatorio sobre economía creativa en Panamá
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La Dirección Nacional de Economía Creativa y Sertv reúnen a gestores culturales y emprendedores para analizar el capital intelectual como motor de desarrollo económico.

Mentes brillantes analizan los retos de la economía creativa en edición especial de Sertv

• El conversatorio, liderado por Miguel Fábrega, explora cómo las artes y la cultura generan empleo y nuevas oportunidades de mercado en el sector panameño.

(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Dirección Nacional de Economía Creativa del Ministerio de Cultura, en alianza con Sertv, congrega por primera vez a un grupo de mentes destacadas en el conversatorio titulado “Economía Creativa”. Este espacio de diálogo ha sido diseñado para que emprendedores y gestores culturales expongan sus vivencias, así como los desafíos y las ventajas que surgen al convertir el capital intelectual en un motor de valor financiero.

Talento y desarrollo económico

La iniciativa resalta el impacto directo de la cultura y las artes en la creación de puestos de trabajo, subrayando el potencial de sectores que aún ofrecen amplias rutas de exploración para el desarrollo nacional. El conversatorio cuenta con la conducción de Miguel Fábrega, quien ejerce como director nacional de Economía Creativa, y actúa como moderador frente a un panel de invitados de alto perfil en el ecosistema cultural de Panamá.

Participantes y sectores representados

Entre los especialistas que comparten sus perspectivas en este encuentro se encuentran:

• Alexandra Samudio, directora ejecutiva de la Cámara Panameña del Libro.

• Mary Quintero, fundadora y C.E.O. de Undercover Boots.

• Karla Quintero, directora de la Fundación y del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá).

• Jaime Justiniani, fundador de I Love Panama Chocolate.

Horarios de transmisión

La audiencia podrá sintonizar este estreno a través de la señal de Sertv hoy jueves 23 de abril a las 8:00 p.m. Para aquellos que no logren ver la emisión inicial, la televisora estatal ha programado una retransmisión para el próximo jueves 30 de abril a las 4:00 p.m.

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