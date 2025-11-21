El Coro Polifónico de Panamá realiza gira por Europa en el Año Jubilar de la Esperanza

Coro Polifónico de Panamá lleva la voz del país a Sevilla, Asís y el Vaticano



• La delegación panameña ha ofrecido recitales en Sevilla y Asís, y culminará su recorrido en Roma y el Vaticano con la misa presidida por el Papa León XIV.

(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Patronato del Teatro Nacional de Panamá ha expresado su orgullo al acompañar al Coro Polifónico de Panamá en su histórica gira por Europa, la cual se desarrolla del 14 al 24 de noviembre de 2025. Este importante periplo se realiza en el marco del Año Jubilar de la Esperanza, coincidiendo con el Jubileo de Coros y Corales. La presencia del coro en estos escenarios reafirma la excelencia del talento nacional y su valioso aporte al diálogo cultural y espiritual internacional.

Bajo la dirección de la Maestra Electra Castillo, la agrupación coral panameña inició su participación en España.

Presentaciones en Sevilla y Asís

El Coro Polifónico de Panamá inició su agenda el pasado domingo en la Catedral de Sevilla, donde participó en la misa dominical en el Altar Mayor. Posteriormente, ofreció un recital en la capilla de la Virgen de La Antigua, Patrona de la Ciudad de Panamá. Durante su actuación en Sevilla, el coro recibió un reconocimiento especial por parte de la Hermandad de la Virgen de La Antigua, que destacó su aportación cultural y espiritual.

La gira continuó en Italia con una primera parada en Asís. Allí, los miembros del coro visitaron la Basílica de San Francisco de Asís y ofrecieron una presentación en la Parroquia de Castelnuovo di Assisi.

Culminación en Roma y el Vaticano

El recorrido del coro proseguirá con su traslado a Roma y el Vaticano. La agenda incluye una participación destacada en la Eucaristía en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro.

El Patronato del Teatro Nacional informó que la gira culminará el próximo domingo, en la celebración de clausura del Año Jubilar. La agrupación asistirá a la Santa Misa presidida por el Papa León XIV y ofrecerá un recital en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, evento organizado por la Embajada de Panamá ante la Santa Sede.

El Patronato del Teatro Nacional aprovechó para expresar su agradecimiento al Ministerio de Cultura por su apoyo y celebrar el compromiso del Coro Polifónico de Panamá de llevar la voz del país a escenarios de gran prestigio en un año de profundo significado religioso y cultural.

