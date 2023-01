Culmina la vigésima edición del Panama Jazz Festival

(20/Ene/2023 – web) Panamá.- Esta noche culminará la vigésima edición del Panama Jazz Festival con un despliegue musical a cargo de artistas locales e internacionales y las últimas actividades educativas. Geraldine Ehrman Jazz Quartet, gratis en La Plaza de Ciudad del Saber; Un imperdible Masterclass de Bajo por Kris Monson, miembro del New England Conservatory; El Debut de Las Hijas del Jazz Big Band conformado por más de 20 mujeres de diferentes partes del mundo en el Teatro Ateneo; Nuestro último concierto en Teatro Anayansi por Catherine Russell Quintet y Chucho Valdés Quartet y para finalizar Celsito Quintero en Villa Agustina de Casco Viejo.

El Panama Jazz Festival arrancó el pasado 16 de enero con una llamativa cartelera de clínicas, charlas y conciertos nocturnos en Teatro y al aire libre cautivando a jóvenes de todas las edades, personalidades y artistas de la música, quienes se mantuvieron acercándose a las diversas actividades del festival durante toda la semana.

El miércoles 18 de enero se efectuó la tradicional “Noche de Gala” este año en Teatro Anayansi de Atlapa, con una previa alfombra roja por la que desfilaron personalidades panameñas, talentos internacionales y locales como: Catherine Russell, Global Jazz Womxn, Chase Morrin Trio, Farayi Malek, Nadia Washington, Marco Pignataro acompañado del Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, Las Hijas del Jazz Big Band, Children of the Light conformado por el Maestro Danilo Pérez, Brian Blade y John Patittucci, Erika Ender siendo estos últimos los responsables de iluminar el escenario con sus importantes interpretaciones en celebración de los 20 años del Festival.

Por otro lado, las conferencias y clínicas, aspecto medular del festival y que busca promover el desarrollo de los jóvenes de forma positiva a través de la música, registro una increíble asistencia de niños, jóvenes y adultos deseos de aprender.

Paralelamente, se realizó el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia, con la participación de importantes musicoterapeutas provenientes de Colombia, Canadá, Estados Unidos, Chile y Panamá en formato presencial y virtual; el VI Simposio AfroPanameño y el II Simposio Pueblos Originarios.

A lo largo de 20 años, el Panama Jazz Festival ha destacado como un proyecto cultural en donde la creatividad, el intercambio de conocimientos y el talento, han dejado referentes emblemáticos juntamente con el reciclaje, como elemento cónsono con los ideales culturales que busca exteriorizar.

Los invitamos al Gran Concierto de Cierre del Panama Jazz Festival, este sábado 21 de enero desde las 3:00 p.m. en el Cuadrángulo Central de la Ciudad del Saber, en donde contaremos con la participación de un sinnúmero de artistas locales y extranjeros y como invitado especial Gilberto Santa Rosa. Entrada gratis

Descargando el APP Sched Panamá Jazz Festival a través de la página https://celebrando20anosdepjf.sched.com/ tendrán acceso directo y desde cualquier dispositivo digital, de las clínicas, horarios, artistas, y cronograma completo del Panama Jazz Festival 2023.

Asegura tus entradas con tiempo ingresando a www.panamajazzfestival.com

El festival se realiza gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá y la Alcaldía de Panamá. El Panama Jazz Festival es producido por Panama Jazz Productions a beneficio de la Fundación Danilo Pérez bajo la Coproducción de Ciudad del Saber.

Detalles completos sobre el Panama Jazz Festival, visite: www.panamajazzfestival.com

Fuente/Foto: PJF