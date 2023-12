Culmina Programa Ruta del Arte y la Cultura

(15/Dic/2023 – web) Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura), en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) cerraron por este 2023 el programa Ruta del Arte y la Cultura destinada a adultos mayores, con un concierto navideño en el Centro de Capacitación Mi Segunda Juventud del corregimiento de las Mañanitas.

Con este programa que tuvo una duración de seis meses, más 150 adultos mayores de los corregimientos de Betania, Río Abajo, Calidonia, Parque Lefevre, Ancón, Juan Díaz, Ernesto Campos Córdoba y Las Mañanitas se beneficiaron de actividades en museos, galerías, teatros, talleres y otras actividades con el propósito que este sector de la población permanezca mucho más tiempo, activas dentro de la sociedad, teniendo el arte como herramienta.

Fueron 40 participantes del sector de las Mañanitas quienes disfrutaron del concierto del Quintento Party Brass, quienes deleitaron a los presentes con piezas como Noche de Paz, We wish you a Merry Christmas, Amazing grace, Danny Boy, Silent Night, cerrando con Pa’ la gente panameña.

De acuerdo a Luz María Frías, promotora de lectura de la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía de MiCultura y coordinadora del programa, adelantó que “el próximo año se espera continuar desarrollando el proyecto, cumpliendo con el mismo objetivo de desarrollo de las políticas de atención al adulto mayor y en especial, abarcar más comunidades”.

Para la selección de los adultos mayores que participaron de estas actividades, se contó con el apoyo de las juntas comunales de los sectores antes mencionados, quienes contribuyeron con el traslado y organización para llevar a cabo este interesante proyecto.