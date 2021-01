Dale más Afro: Festival virtual por el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente

«Como Vicepresidenta de Costa Rica, pero sobre todo como mujer negra descendiente de migrantes, me he sentido obligada a promover acciones nacionales y globales para avanzar en el camino de la igualdad, la justicia y la inclusión de todas las personas”, introduce Epsy Campbell Barr. En este sentido, agrega: “Con el Día Mundial de la Cultura Africana, que conmemoramos este 24 de enero, y con el Día Internacional de las y los Afrodescendientes, que celebraremos por primera vez el 31 de agosto, haremos justicia a las luchas, esperanzas y resistencias de las personas afrodescendientes de todo el mundo. En un contexto en el que millones de personas alrededor del mundo levantan su voz por la justicia racial, la igualdad y la no discriminación: porque las vidas negras importan».