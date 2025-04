Descubre La Gran Develación: Una obra teatral que reimagina la historia de Panamá

¿Qué oculta La Gran Develación? Una experiencia teatral que te sorprenderá

El proyecto interdisciplinario reúne a historiadores, artistas y dramaturgos panameños bajo el marco de una iniciativa global del Smithsonian Institution.

La obra, diseñada para generar reflexión y diálogo, combina actuaciones en vivo, multimedia y participación del público.

(9/Abr//2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Teatro Ateneo de Ciudad del Saber se prepara para recibir el próximo miércoles 23 de abril una función gratuita y abierta a todo público de La Gran Develación, una obra teatral que promete sorprender e inspirar a los asistentes con una nueva mirada sobre la historia fundacional de Panamá. Esta propuesta artística, concebida para toda la familia, combina actuación, multimedia y participación del público, ofreciendo una experiencia educativa y emocionante.

La iniciativa, liderada por el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP), reúne a destacados historiadores y artistas panameños, quienes han trabajado de forma conjunta para desarrollar esta obra. Entre los colaboradores se encuentran Maritza Vernaza, dramaturga de Malamaña Teatro; Martanoemi Noriega, artista gráfica afro-panameña galardonada; y Orgun Wagua, de la productora indígena Guna Wagua Films. Este esfuerzo interdisciplinario forma parte del programa global del Smithsonian Institution Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past, presentado por primera vez en Panamá.

Según el director del CIHAC, Juan Guillermo Martín, «el arte es un mecanismo poderoso que conecta con el pasado de manera significativa y duradera, despertando emociones y facilitando la apropiación del conocimiento». Este proyecto comenzó en septiembre de 2024, con un retiro creativo intensivo en el que historiadores y artistas colaboraron estrechamente para replantear los relatos históricos tradicionales.

Un proceso creativo interdisciplinario

La obra, escrita por Maritza Vernaza y Martanoemi Noriega, combina elementos como ilustraciones integradas en escena y una narrativa provocadora que busca generar preguntas más que ofrecer respuestas. «La Gran Develación no impone verdades; invita a cuestionar lo aprendido y a mirar con nuevos ojos lo que se ha ocultado», afirmó la historiadora Marixa Lasso, quien lideró el proyecto.

Con actuaciones destacadas de las actrices Gloryana Reyes y Marisín Luzcando, y una puesta en escena visualmente impactante, La Gran Develación promete ser un evento inolvidable para todos los asistentes.