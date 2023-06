Dra. Jeanette Shakalli rompe barreras en el Museo Nacional de Matemáticas de Nueva York

La Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), fue entrevistada recientemente por Jack Parada de Panama24Horas sobre su destacada participación en el Museo Nacional de Matemáticas en Nueva York.

Durante la entrevista, la Dra. Shakalli compartió sus experiencias, emociones y el impacto que esta oportunidad significó para ella y para FUNDAPROMAT.

Entra a nuestro canal en YouTube y disfruta esta emocionante entrevista



(7/Jun/2023 – web) Panamá.- La Dra. Jeanette Shakalli, Directora Ejecutiva de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), compartió emocionantes detalles sobre su experiencia como la primera mujer latinoamericana en ser invitada como expositora en el Museo Nacional de Matemáticas en Nueva York.

Durante la entrevista, la Dra. Jeanette Shakalli expresó su sorpresa al enterarse de su título pionero, destacando que su participación en el museo fue impulsada por el amor por las matemáticas y el deseo de compartir su pasión con los demás. La noticia de ser la primera mujer latinoamericana en recibir esta invitación fue un honor inmenso para ella, tanto a nivel personal como profesional.

«La verdad es que yo no sabía, no sabía que estaba siendo la primera mujer latinoamericana en ser invitada a ser expositora en el Museo Nacional de Matemáticas en Nueva York, lo que sucede es que a mí me encanta compartir mi pasión por las matemáticas con los demás, entonces yo simplemente hago las cosas y después es que me vengo a enterar que yo fui la primera mujer latinoamericana en ser invitada, entonces obviamente que es un honor, fue increíble, yo sabía que era la primera panameña así, que yo con eso ya estaba muy orgullosa pero después me enteré que no solo panameña sino también primera mujer latinoamericana fue un sentimiento increíble«, señaló emocionada la Dra. Shakalli.