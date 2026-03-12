El MAC Panamá celebra su 64° aniversario y la Semana del Arte con una agenda cargada de surrealismo y creación colectiva

MAC Panamá celebra 64 años con agenda surrealista y la Semana del Arte

• La institución se integra a la segunda edición de Pinta Panamá Art Week con una oferta que incluye proyecciones internacionales y un concurso para su nueva sede.

(12/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Panamá se prepara para un marzo histórico. Este mes, la institución no solo celebra 64 años de ser el epicentro de la vanguardia artística en el país, sino que se integra como protagonista en la segunda edición de Pinta Panamá Art Week.

La programación de marzo propone un viaje que atraviesa todas las edades: desde talleres de dibujo de gran formato y cine de terror, hasta la gran celebración de cumpleaños que transformará al museo en un «Universo Surreal». Además, continúa abierta la ambiciosa Convocatoria Internacional de Arquitectura para diseñar la nueva sede del museo, un hito que marcará el futuro del diálogo entre el arte y la ciudad.

Evento Central: Universo Surreal y Pinta Panamá Art Week

El 21 de marzo, el MAC Panamá se convierte en un paisaje onírico inspirado en el cosmos de la artista Trixie Briceño. En el marco de la semana del arte, el evento UNIVERSO SURREAL invita al público a cruzar un umbral simbólico donde la lógica se fractura.

La noche contará con la atmósfera musical de Radio El Cangrejo y una propuesta gastronómica a cargo de Time To Eat, Taisei Sweets y Cervecería Feroz. Será una experiencia inmersiva diseñada para redescubrir los espacios del museo desde la perspectiva del sueño y el juego.

Calendario de Actividades | Marzo 2026

7 de marzo: Entre lo absurdo y lo cotidiano Taller creativo de bodegón absurdo facilitado por Momo Magallón. Un espacio para explorar el lenguaje onírico a través de la escritura y la experimentación con objetos.

• Horario: 2:00 p.m. – 5:00 p.m.

• Costo: $20.00 (Cupos limitados, 15+ años).

12 al 15 de marzo: Panamá Horror Film Festival (9ª Edición) El museo se transforma en el escenario de lo desconocido con proyecciones de cine fantástico, mercadito temático, charlas y exposiciones.

• Jueves a Sábado: 6:00 p.m. – 10:00 p.m.

• Domingo: 5:00 p.m. – 9:00 p.m.

14 de marzo: La montaña que nos conecta Taller familiar de collage donde cada fragmento individual contribuye a la construcción de una montaña colectiva, reflexionando sobre el territorio y el diálogo.

• Horario: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

• Entrada: Gratuita (Cupos limitados a 30 personas).

29 de marzo: Domingo «Abierto para Todos» Una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita en ambas sedes (Ancón y Casco Antiguo) que incluye:

• Taller de dibujo de gran formato con EVADE: Inspirado en la obra de Tessa Mars (10:00 a.m.).

• Esculturas de Papel: Taller de exploración tridimensional (11:00 a.m.).

• Recorridos Comentados: Visitas guiadas por las nuevas exposiciones (11:00 a.m. y 3:00 p.m.).

• Mi cuerpo es agua: Taller de expresión corporal y gráfica (2:00 p.m.).

Hacia el futuro: Concurso Internacional de Arquitectura

El MAC Panamá reafirma su compromiso con el crecimiento urbano mediante la convocatoria para su Nueva Sede. Arquitectos y equipos multidisciplinarios de todo el mundo tienen hasta el 29 de marzo para enviar sus propuestas que imaginen un edificio sostenible y abierto, en armonía con el territorio panameño.

«Buscamos un espacio que no solo albergue arte, sino que sea un diálogo vivo entre la ciudad y su gente», destaca la organización.

Para inscripciones y descarga de bases, visite: www.concursomacpanama.org

