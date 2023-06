El XVII Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo une a más de 500 artistas en Panamá

(8/Jun/2023 – web) Panamá.- El XVII Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo (ASMF), organizado por la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), se llevará a cabo del 21 de junio al 2 de julio de 2023, en diversos escenarios de la ciudad. Este año, el festival rendirá homenaje a los maestros Eduardo Charpentier de Castro y Eduardo Charpentier Herrera, y se presentará un documental sobre sus destacadas trayectorias.

El ASMF 2023 tiene como objetivo reunir e impactar a más de 500 artistas, niños, jóvenes, músicos nacionales e internacionales durante 12 días de conciertos en el Teatro Balboa, el Teatro Anita Villalaz, la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Panamá y la Biblioteca Nacional de Boquete.

Isaac Casal, director artístico del festival, expresó: «Durante los 12 días del ASMF 2023, se llevarán a cabo ensayos intensivos de orquesta, interactuando estrechamente con la comunidad musical local y el público. Además, lograremos intercambios para el desarrollo profesional de nuestros músicos e impactaremos positivamente el turismo cultural y la economía de Panamá».

El festival ofrecerá más de 200 horas de clases magistrales, talleres y ensayos de música, y contará con una gran orquesta encargada de ofrecer el concierto de clausura, dirigida por el maestro estadounidense Alberto Bade, quien visita Panamá por tercera vez. Bade, ganador de 8 premios Emmy y actual Director de Estudios Orquestales del Miami Dade College, será una destacada figura en el evento.

Anny Núñez, coordinadora del festival, mencionó: «Los artistas y mentores internacionales de clase mundial trabajarán y actuarán codo a codo con la comunidad musical local, creando un impacto inmediato y oportunidades de crecimiento profesional. En esta ocasión, tendremos artistas nacionales e internacionales de diversos países, incluyendo Australia, Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Polonia, Rusia y Venezuela».

Entre los destacados artistas internacionales que se presentarán en el festival se encuentran Eric Silberger (violín, EE. UU.), Ganador del Concurso Internacional de Violín Tchaikovsky en 2011; Guillermo Marin (clarinete, Colombia), Clarinetista principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá; Flávio Gabriel (trompeta, Brasil), docente de la cátedra de trompeta en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte y Segundo Ganador del Concurso Internacional de Música Primavera de Praga 2010; Thomas Schwan (piano, Italia-Alemania/EE. UU.), Primer Premio en el World Bach Competition en Boulder, Colorado 2020; Liudmila Georgievskaya (piano, Rusia/EE. UU.), docente en la Universidad Metodista del Sur y en la facultad de piano de la Universidad del Norte de Texas; Megan Barrera (soprano, Cuba, Puerto Rico), Profesora Asistente de Voz y Ópera en la New World School of the Arts Miami Dade College; James Munro (viola, Australia), Anna Majcherzck (violín, Polonia) y Alberto Bade (director, EE. UU.) como director de la Orquesta del festival, entre otros.

El festival también contará con la participación de artistas y agrupaciones nacionales como Camerata Panamá, dirigida por Víctor Mata, y la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida en esta ocasión por el director colombiano Cesar Leal.

El lanzamiento del Festival Internacional de Música Académica Alfredo De Saint Malo se convierte en un punto de partida para la visión holística de una nueva plataforma educativa y artística en Panamá. Este festival es uno de los eventos más importantes de Centroamérica y tiene como objetivo beneficiar al programa Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá, así como al programa de becas de la fundación. El Ministerio de Cultura de Panamá es el patrocinador principal de este destacado evento.

Algunos conciertos serán gratuitos y didácticos

El violinista estadounidense, Eric Silberger, toca Tchaikovsky junto al Director César Leal y la Orquesta Sinfónica Nacional. Este concierto es gratuito y se presentará el 28 de junio en el Teatro Balboa a las 7:30 pm. La Orquesta Sinfónica Nacional como es tradición hace esta colaboración en marco del festival por el Ministerio de Cultura y la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá.

¡Así suenan los metales! Se llevarán a cabo dos conciertos didácticos el 27 de junio a las 10:00 am en el Teatro Anita Villalaz y el 29 de junio en el Teatro Balboa a las 10:00 am con el objetivo de que todos los niños que deseen puedan asistir gratuitamente, será una hora dedicada a interactuar con ellos.

Ensambles de maderas, metales y saxofones

Dirigido a estudiantes universitarios y músicos de nivel juvenil y avanzado que deseen integrar los diferentes ensambles (madera, metales y saxofón) bajo la coordinación de maestros internacionales del más alto nivel y presentarse en concierto durante el festival.

Detalles, costos, repertorio, beneficios y registro en la página web. Estos ensambles también se presentarán en concierto el 29 de junio en el Teatro Balboa. Los ensayos de estos ensambles se realizarán en la parroquia Santa Marta.

Clases maestras y talleres

Durante el festival también se impartirán clases maestras de violín, viola, violoncello, oboe, clarinete, trompeta, tuba, saxofón, piano, canto, talleres de dirección, taller de la importancia de la postura para músicos orquestales y talleres para artistas formadores en programa sociales, este último con cinco módulos muy interesantes. Registro y detalles en la web.

¿Dónde conseguir los boletos?

Con el fin de fomentar la cultura musical y dar a conocer el valioso talento del país y la integración artística internacional, la venta de boletos para llos conciertos estarán disponibles en la plataforma de Ticketplus https://festivalsaintmalo.pagatusboletos.com/tickets/es/listaEventos. Los precios oscilan entre B/.5.00 hasta B/.60.00 dependiendo del concierto y la ubicación. Los puntos de venta de Ticketplus se encuentran en todas las tiendas Deli Gourmet (El Dorado, Obarrio, Calle 50, Albrook, Costa del Este y Centennial).

En la página www.funsinconpa.org también se encuentra el enlace para compra de boletos y próximamente los podrá adquirir en la plataforma OfertaSimple.

El ASMF es clave para crear y apoyar programas e iniciativas que promuevan y enriquezcan el arte y la cultura en Panamá con excelencia y calidad, en especial lo vinculado a la música académica, nació en una necesidad de proyectos que difundan este tipo de música, el festival se ha convertido en una plataforma para que nuestros artistas muestren su arte. Cabe destacar que el festival mantiene un enfoque social ya que busca crear sostenibilidad a beneficio del programa Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá y el programa de becas de FUNSINCOPA.

Orquesta del ASMF 2023

La Orquesta del ASMF, tradicionalmente es la encargada del concierto de cierre. Es uno de los objetivos claves de esta gran celebración que es parte de la Programación Académica del Festival (la Facultad ASMF, ofrece clases maestras, talleres, ensambles, seccionales en preparación de la orquesta). La orquesta reúne a músicos, artistas y jóvenes estudiantes, nacionales e internacionales con un director invitado. El Programa Académico del Festival ofrece el perfeccionamiento artístico y desarrollo profesional, y les permite interactuar con artistas extranjeros y obtener oportunidades de contactos en universidades del exterior y expandir sus propias carreras. Los ensayos de orquesta se realizarán en el Instituto Nacional de Música Narciso Garay, ubicado en Albrook. El Gran concierto de la Orquesta es el 2 de julio a las 4:00 pm en donde se interpretará: La sinfonía 9 “From the New World” de Antonin Dvorak, por primera vez el Concierto nro. 1 para piano y trompeta de Dimitri Shostakovich y obras de los maestros Charpentier, homenajeados del festival.

Un festival con trayectoria

El Festival de Música Alfredo De Saint Malo (ASMF) fue creado en el año 2007 por Casal, mediante la guía y el respaldo de instituciones musicales como la Orquesta Jóvenes de las Américas y la Asociación Nacional de Conciertos. A la fecha se han realizado 16 ediciones del festival, inclusive durante la pandemia se llevó a cabo de forma virtual.

Durante 16 años se han realizado 201 conciertos, y han participado 574 artistas nacionales y 406 artistas extranjeros. Y un sinfín de horas dedicadas a las actividades educativas en beneficio de la formación integral de los músicos panameños.

Este año nuevamente, a la misma vez que se desarrollan los conciertos en vivo y con público en los diferentes teatros, desde cualquier parte del mundo pueden conectarse al canal de Youtube de Fundación Sinfonía Concertante de Panamá y disfrutar virtualmente del festival.

Cómo colaborar

Para donaciones: Cuenta Ahorros Banco General a nombre de la Fundación Sinfonía Concertante de Panamá, 04-38-01-39-1171-6;Yappy @funsincopa; o Paypal paypal.me/funsincopa.

Su donación es deducible de impuestos de acuerdo con la Resolución No. 201-1476 (aplica para Panamá). Todo lo recaudado será volcado a cubrir los gastos generados por el festival y el remanente para el programa Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá, que actualmente continúa de manera remota ofreciendo clase de música e instrumento a más 150 niños y jóvenes de las zonas más vulnerables de la Ciudad.