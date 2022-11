“Encuentro con la Historia” presenta al Robin Hood panameño

(25/Nov/2022 – web) Panamá.- En el cuarto episodio de la Segunda Temporada de “Encuentro con la Historia” Maximiliano conversa con el detective White para conocer a John Peter Williams, un panameño de raíces antillanas, convertido en leyenda, quien es considerado por muchos el Robin Hood panameño, este martes 29 de noviembre a las 8:00 p.m. por Sertv y sus plataformas digitales de @SertvPanamá.

Para otros, John Peter Williams, era un delincuente común que robaba a los zonians para ayudar a su gente pobre del Chorrillo y Calidonia entre 1910 y 1920, épocas de fuertes penurias económicas y enfermedades, en las que los trabajadores antillanos eran expulsados masivamente de la Zona del Canal.

Leonel Góndola, quien interpreta a Williams, es actor en obras de teatro y cortometrajes caseros, confesó que es la primera vez que participa actuando frente a una cámara para televisión y expresó que “Fue algo demasiado bueno para mí, y más en una serie como “Encuentro con la historia” en donde me dan un personaje que es emblemático históricamente, pero que yo no conocía, ya que en el colegio no se me habló de él y darme cuenta quién fue e interpretar a este personaje me lleno de emoción cada segundo, cada parte que hice y que fui John Peter Williams lo gocé”, y agregó “le doy gracias a SERTV por permitirme ser parte de esta segunda temporada de “Encuentro con la Historia” y a Dios por esta oportunidad, espero con ansias este cuarto capítulo imaginándome cómo va a salir”.

Mientras que Darnley Callender, ya con casi 77 años, dedicado al teatro comunitario para el desarrollo, interpreta al detective White y contó que esta experiencia ha sido importante porque de niño y de adolescentes escuchaba a sus abuelos y padres hablar sobre Jhon Peter Williams, ellos le decían que era mágico, que aparecía y desaparecía y que decían que tuvo una novia que dio el dato que le dispararan al tallo de plátano y no a él, con una bala de plata y ahora le correspondió a él contar esas historias en ésta serie.

Tienes una cita el martes 29 a las 8:00 p.m. con una leyenda inmortalizada en la leyenda panameña por Sertv y sus plataformas digitales @SertvPanamá.

Fuente/Foto: SERTV